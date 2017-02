In questo giorno cosi importante, i fidanzati sono soliti scambiarsi messaggi molto affettuosi, dove si ripromettono amore reciproco, oppure si ricordano i motivi per i quali si sta insieme.

Chi ha una vena romantica sviluppata riesce benissimo da solo ad ideare messaggi d'amore che fanno colpo, tuttavia può anche succedere che non si riescano a trovare le parole giuste per esprimere tutto il proprio amore, per questo ci si può rivolgere a diversi siti che si trovano su internet.

In particolare su frasidamore.net è possibile trovare tantissime frasi che possono essere usate per fare un augurio speciale, inoltre si trovano anche delle poesie davvero molto belle. Oppure tante immagini, foto e disegni, video originali e romantici, ma anche divertenti e spiritosi si possono trovare su amando.it da utilizzare anche su Facebook e Whatsapp oppure anche stampare più tradizionalmente.

Da sottolineare ANCHE la nostra raccolta di oltre 100 frasi riscritte e tutte ORIGINALI divise per moglie, fidanzate, compagne, amiche, marito, fidanzato, compagno, amici o divertenti, allegre, originali, spiritose, d'amore e d'afffetto che si possono trovare nella nostra sezione di frasi d'amore qui e sono molto utili da inviare su Facebook, sms, mms, email magari accompagnate con video, foto, immagini, cartoline

Di solito oggi gli auguri di San Valentino vengono fatti anche via sms, tuttavia può risultare più romantico fare come i vecchi tempi: cioè scrivere la frase su un biglietto e poi inviarlo allegato ad un bel mazzo di fiori.

Oltre ai messaggi (che possono essere virtuali o cartacei), si può inviare il proprio messaggio d'augurio anche attraverso una cartolina. Naturalmente anche qui la tecnologia ci permette di inviare cartoline virtuali, che quando si aprono svolgono un'animazione molto carina, e può essere un modo originale per fare gli auguri. Tra i siti migliori in questo caso c'è cartoline.net

Questi sistemi per esprimere il proprio amore possono essere utilizzati anche dai single che vogliono fare una dichiarazione: infatti San Valentino risulta il giorno ideale per esprimere ad una persona ciò che si prova, e provare a dirlo con frasi originali, oppure con delle belle poesie, può risultare la mossa vincente.