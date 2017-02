La festa degli innamorati è alle porte. Come da tradizione, ogni anno il 14 febbraio è tempo di scambiarsi almeno un gesto d'amore, sia esso un regalo o una frase da inviare via SMS, WhatsApp o con un messaggio di posta elettronica. E la Rete si presenta puntuale all'appuntamento con tante idee per chi cerca le parole giuste o le immagini più originali. Ad esempio i siti cartoline.it e carloneworld.it sono una miniera di risorse per ogni gusto. Come dimostra il sito rivelazioni.com, anche un video può rappresentare un ottimo strumento per fare gli auguri di San Valentino.

Per chi cerca centinaia di frasi tutte in italiane e riscritte per l'occasione vi consigliamo la nostra sezione per le Frasi Di Auguri di San Valentino

Non potevano mancare le app dedicate, come Biglietti di San Valentino per iPhone e iPad. Il software permette di crea e inviare cartoline personalizzate con testo e foto. Non solo, ma è anche possibile la spedizione anonima, l'aggiunta di una immagine personale, la scelta fra 20 frasi d'amore. L'app Frasi d'amore per San Valentino è naturalmente pensate per trovare le parole giuste. La selezione avviene attraverso il monitoraggio degli invii, della votazione o del numero dei Mi piace raccolti su Facebook. Simile nel funzionamento e altrettanto ricca nell'offerta è l'app Frasi d'amore per smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android.

Quella di San Valentino è una di quelle feste destinate a dividere. Per molti si tratta infatti di una ricorrenza dal carattere esclusivamente consumistico. E così spuntano sul web le frasi di gusto opposto ("Sai qual è il più grande vantaggio di essere single? Godersi la libertà di fare qualsiasi scelta!"), i detti popolari ("San Valentino è la festa di ogni cretino, che crede di essere innamorato e poi resta fregato") e le analisi commerciali ("I fiorai e i pasticcieri: sono loro che il 14 febbraio festeggeranno per davvero!"). Anche in questo caso, basta fare un giro su frasiaforismi.com o aforisticamente.com per trovare parole dissacranti per l'occasione.