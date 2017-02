AGGIORNAMENTO (8 Febbraio 2017): Come avevamo preannunciato meno di due anni, ci sarebbe stato il seguito del film 50 sfumature di grigio, ed eccoci qui, come due anni fa, pronti probabilmente a stare per vedere il film o uno dei film dell'anno e che farà un record assoluto per il cinema. Ora, domani, ci si appresta alla prima in italiano del sequel di 50 sfumature di Nero che già impazza la ricerca sul web del film completo in italiano in streaming e ci sono, comunque, tanti video anche inediti online da scaricare o vedere in streaming sul web come abbiamo visto in questo articolo

AGGIORNAMENTO: Come avevamo preannunciato il grande successo di 50 sfumature di Grigio c'è stato, sa al cinema battendo i record in Usa, ma anche in Italia nel week-end e anche per lo streaming e il download da siti web e Torrenti anche in italiano come ha illustrato la società MediaMonitoring. Tanto è vero che anche a livello di servizi legali per scaricare il film in HD già qualcosa si muove come abbiamo visto (insieme allo streaming) in questo articolo.

E così il sequel sembra ormai assolutamente confermato.

L’attesissimo film 50 sfumature di grigio è ormai in programmazione in tutte le sale cinematografiche del mondo, e il botteghino, almeno dai primi dati, non ha deluso le aspettative dei produttori. Il film complice anche il "battage pubblicitario", ha registrato ottimi incassi. Il successo per certi versi previsto, soprattutto in relazione alla popolarità del libro a cui il film si ispira, porta già a parlare di un seguito.

La logica non dovrebbe prevedere dubbi, e visto che il film è il rifacimento quasi integrale del primo volume della saga, molti attendono già il secondo e il terzo atto (nell'ordine 50 sfumature di nero e di rosso) delle avventure erotiche del giovane Mr.Grey. D’altronde l’ambito letterario ha dato delle indicazioni chiare, e il successo del primo volume è stato replicato anche nei volumi successivi, portando le vendite totali dei 3 volume ad oltre 100 milioni di copie.

I bene informati parlano già di accordi con chi nei fatti dovrebbe interpretare, anche nel futuro, le avventure sadomaso della coppia Anastasia – Christian. La casa produttrice ha iniziato a sondare in maniera molto soft i protagonisti del film attualmente in sala, l’intenzione sarebbe quella di non cambiare i protagonisti, e cosi facendo dare un senso di continuità anche nelle successive trasposizioni cinematografiche, cercando di rimanere più ancorati possibili alla saga che tanto successo ha avuto nel mondo, e che nella continuazione dei volumi sondava in maniera attenta, il carattere dei protagonisti, definendolo nei minimi particolari e facendolo conoscere al grande pubblico.

Di certo una decisione definitiva non sarà presa se non avendo i dati definitivi dei botteghini cinematografici, l’investimento rappresenta un dato su qui riflettere, investimento che nel caso del film, attualmente presente al cinema, ha raggiunto la cifra di 40 milioni di dollari. Con tale imponente spesa, ogni decisione deve essere valutata attentamente, anche e soprattutto in relazione al ritorno economico. Gli amanti del genere però trepidano, ma allo stesso tempo sono sicuri che le voci non siano infondate, e già si preparano a vedere al cinema il rosso e il nero, delle 50 sfumature.