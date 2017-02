AGGIORNAMENTO: E dopo quasi due anni, sembra ripetersi davvero la stessa storia per il film 50 sfumature di nero con una ricerca già al momento della sua uscita dello streaming in italiano del film completo che impazza online e con le major che tengono d'occhio il web con la massima attenzione. E tra link, siti web, Torrent, ma anche video e scene hot online...abbiamo raccontato tutto quanto in questo articolo

Quella intorno allo streaming gratuito del film 50 sfumature di grigio è una vera e propria sfida del gatto con il topo. Secondo quanto rivelato da MediaMonitoring, il film sta facendo registrare picchi di ricerca sul web ma in parallelo Universal Pictures sta cancellando dal web tutte le copie digitali illegali. Occorre far notare come nella quasi totalità dei casi si tratta di file dalla pessima qualità audio e video e che, in molte occasioni, nascondono virus o malware che intaccano la salute del proprio computer. Ma soprattutto è una procedura illegale di cui noi sconsigliamo la fruizione.

D'altronde non mancano le alternative legali alla pirateria. In questo momento il film è in proiezione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Italia compresa, ma iTunes offre già la possibilità di prenotare la visione in streaming a 13 euro. Poi sarà il turno dell'acquisto, anche in alta definizione, fra circa 2-3 mesi e a costi più contenuti ovvero 4,99 euro. A ruota il servizio dovrebbe essere offerto anche su Google Play per smarphone e tablet Android e su altre piattaforme come Chili TV e Infinity.

L'erotismo di 50 sfumature di grigio ha comunque sbanca il box office degli Stati Uniti, dove si è piazzato al primo posto dei film più visti con 81,7 milioni di dollari (quasi 72 milioni di euro) incassati in tre giorni. Nel mondo, il dramma erotico diretto da Sam Taylor-Johnson e interpretato da Dakota Johnson e Jamie Dornan, nei panni di Anastasia Steele e Christian Grey, ha totalizzato finora 158, 3 milioni di dollari (circa 140 milioni di euro). Anche in Italia il film ha realizzato incassi boom guadagnando, in soli tre giorni di programmazione, quasi 6 milioni di euro. Si tratta di numeri destinati inevitabilmente a salire nei prossimi giorni. 50 sfumature di grigio è costato 40 milioni di dollari.