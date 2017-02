Fiorentina Torino streaming gratis live dopo Inter Roma streaming diretta live (in aggiornamento)

AGGIORNAMENTO: Sta per iniziare Fiorentina Torino, i giocatori hanno appena finito il riscaldamento e al momento non sembrano esserci problemi. E sta per incominciare anche Fiorentina Torino in streaming

AGGIORNAMENTO: Si gioca il ritorno di Fiorentina Torino dopo che nella prima sfida il Toro aveva vinto 2-1. Ora si può vedere lo streaming di Fiorentina Torino con gli stessi metodi spiegati in questo articolo dell'andata.

Fiorentina e Torino arrivano da due pareggi in Europa League, ottimo quello della Fiorentina in trasferta sul campo del Tottenham, meno quello dei granata di ventura fermati sul 2 – 2 all’Olimpico dall’Athletic Bilbao.

Le due formazioni si affrontano con Montella che fa ancora ricorso al turnover concedendo riposo ad alcuni giocatori impegnati a Londra e ad Alonso, che è squalificato. In attacco, dopo la bella prestazione di Sassuolo, confermato al centro Babacar, con Gomez risparmiato per il ritorno di coppa, mentre ai suoi fianchi agiranno Diamanti e Salah, con quest’ultimo protagonista di una buona prova anche a Londra.

Nella linea difensiva l’idea del tecnico della Fiorentina è quella di riproporre Richards, ma la rete segnata a Londra lascia qualche chance anche a Basanta. Sicuro invece l’inserimento di Pasqual per Alonso. A centrocampo il trio sarà quello Pizarro, Borja Valero, Aquilani, e durante la gara ci sarà sicuramente spazio anche per Joaquin al posto di Salah.

Il Torino sarà certamente privo dei due squalificati, Bovo ed El Kaddouri, mentre Ventura ritrova Farnerud che giocherà nella linea dei centrocampisti. In difesa ci sarà il rientro dal primo minuto di Maksimovic, mentre a centrocampo Ventura sceglierà tra Gazzi e Vives, dopo aver visto la tenuta dopo la gara di coppa. In attacco potrebbe essere la volta buona per Amauri per partite titolare, in quello che è stato un suo ex stadio. In quel caso sarebbe Martinez ad andare in panchina con Quagliarella confermato. Le due reti in coppa lasciano uno spiraglio anche per Maxi Lopez, in un Torino comunque intenzionato a fare la partita anche al Franchi.

L’altra toscana della serie A, l’Empoli, riceve al castellani il Chievo e ritrova disponibile Saponara dopo che la varicella l’ha costretto a saltare la gara di San Siro. Proprio il pareggio in casa del Milan ha contribuito a caricare ancora di più la formazione di Sarri. Per Saponara possibile inizio in panchina, con il ballottaggio tra Zielinski e Pozzi tra i primi undici. Confermato il resto della formazione con un cambio in attacco. Sarà infatti Tavano la punta più avanzata dell’Empoli, tornando a far coppia con il suo amico Maccarone, al posto di Pucciarelli che scala in panchina.

Per il Chievo di Maran un solo indisponibile, Frey, mentre il tecnico veneto ha tutta la rosa a disposizione. Nella trasferta di Empoli il sostituto di Frey dovrebbe essere Mattiello, con piccole possibilità anche per Sardo. I dubbi maggiori per Maran sono in attacco, dove quattro giocatori si giocano i due posti disponibili. Favoriti per partire dall’inizio Meggiorini e Botta, con Paloschi e Pellissier in panchina. Nella linea di centrocampo, Birsa, tra i migliori nella vittoria interna contro la Sampdoria, rischia di rimanere fuori, con la coppia Radovanovic e Izco al centro e Hetemaj e Schelotto larghi sulle fasce.

La partita Fiorentina-Torino verrà trasmessa in diretta streaming live anche in italiano e gratis su Sky e Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play, che permettono di vedere le partite in diretta live su iPad, iPhone e tablet e cellulari Andorid

Anche gli operatori Tim e Vodafone danno la possibilità di vedere in diretta le partite della propria squadra del cuore su tablet e cellulare.

Da non dimenticare anche SkyGo Online che permette di acquistare la partita Fiorentina-Torino per chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre la tv satellitare. Il costo di ciascun incontro, salvo promozioni, è di 9.90 Euro, anche se spesso è possibile usufruire di offerte promozionali interessanti.

Oltre a queste opzioni, alcune tv straniere quali RSI, ORF, RTL e La2 che avendo ottenuto i diritti tv per il Campionato di Calcio italiano trasmettono online lo streaming sui rispettivi siti internet.