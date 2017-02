Partite streaming live gratis Champions League. Dove vedere diretta in chiaro

Entra nel vivo la Champions League e di conseguenza diventa ancora più interessante conoscere i modi per vedere le gare in streaming. Tra l'altro, rispetto alla prime settimane sono aumentate sia le piattaforme a cui fare riferimento per lo streaming e sia la stessa qualità delle visione degli incontri. Se in prima fila c'è naturalmente Premium che ha legittimamente acquisito i diritti per il live streaming oltre che per la diretta radiotelevisiva, altre soluzioni utili passano anche dalle piattaforme dei bookmaker e dai portali di quei canali satellitari che hanno fatto propri i diritti per la gestione delle immagini della Champions League e replicano la trasmissione anche sui rispettivi siti web. Adesso entriamo nel dettaglio di queste soluzioni, facendo presente come non sia affatto detto che il passaggio sia automatico e in entrambi i casi esistono limiti e condizioni ben precise per lo streaming della Champions League.

Live streaming Champions League con Premium

Per quest'anno lo streaming ufficiale dei match della Champions League è una esclusiva di Premium. Il servizio a cui fare riferimento è Premium Play. Al di là dell'introduzione del 4K con cui rendere praticamente perfetta la visione, occorre far presente come questa strada sia percorribile dai soli abbonati. Si tratta evidentemente di un limite non da poco, soprattutto da parte di chi è interessato solo a questa competizione. Si tratta però di un limite che non si può aggirare anche se si è a caccia della sola visione in streaming su Mac o PC, smartphone e tablet, senza fare riferimento ad altre modalità di visione. Almeno per questa stagione è così e non si può fare diversamente.

Dal punto di vista tecnico, per la diretta live occorre scaricare l'app, installarla e avviarla. I PC devono invece esseri equipaggiati con la tecnologia Silverlight di Microsoft e sono indispensabili Internet Explorer 11 (o versioni successive), Mozilla Firefox 3.8 (o versioni successive), Apple Safari 6 (o versioni successive), Google Chrome.

Siti esteri per la diretta live Champions League

Come premesso, è possibile provare a vedere i match della Champions League in diretta live sui siti dei canali satellitari. Non è affatto scontato ovvero occorre procedere con una attenta ricerca e dal punto di vista strettamente giudiziario gli orientamenti sono diversi. Tuttavia è possibile tentare con i paesi Perù con América Televisión, Panama con TVMax, Romania con Pro TV, Nicaragua con Canal 4, Repubblica Ceca con CT, Portogallo con RTP, Paesi Bassi con SBS, Norvegia con MTG, Paraguay con SNT, Porto Rico con Fox.

Streaming Champions League con i siti dei bookmaker

A chiudere questa panoramica delle possibilità per lo streaming delle partite di Champions League ci sono i siti dei bookmaker, come Betclic e Snai. Tuttavia nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi nelle giocate. In ogni caso, per i giocatori abituali si tratta di una soluzione aggiunta per il real time delle gare delle partite di Champions League.