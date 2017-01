Scaduto il termine di invio delle nuove Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate, dichiarazione che dallo scorso anno sostituisce il vecchio Cud e che può essere ricevuta dal lavoratore in diverse modalità anche nel 2017, sia in via telematica che richiedendola in formato cartaceo. La Cu 2017 si può infatti ricevere via mail direttamente dai sostituti di imposta o dai Consulenti del Lavoro, si può scaricare online, può essere richiesta anche telefonando ai numeri dedicati.

In particolare, per richiedere la Cu in formato cartaceo, bisogna presentare la richiesta allo sportello dedicato al rilascio del Cud 2017 presente nelle Strutture dell'Inps; tramite delega firmata ai patronati, Caf o professionisti abilitati che possiedono il Pin e il certificato Entratel; rivolgendosi a uno dei servizi Sportello Amici presenti sul proprio territorio o presso uffici dedicati dei propri Comuni.

Per scaricare online la Cu bisogna inviare la richiesta all’indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it e presentare in allegato una copia dell’istanza digitalizzata firmata e una copia digitalizzata fronte-retro di un documento di riconoscimento valido. Poi bisogna accedere al sito Inps, inserire il proprio Pin nella sezione Servizi al cittadino del portale istituzionale, e visualizzare e stampare la dichiarazione. E’ possibile ricevere anche la Cu in formato cartaceo direttamente al proprio domicilio.

Chi sceglie questa modalità deve contattare il numero verde 800.434320, comunicare nome, cognome e data di nascita e l’Inps invierà il Cud 2017. Il Cud in formato cartaceo a domicilio può essere richiesto anche dai pensionati residenti all’estero che dovranno contattare i numeri telefonici dedicati (06.59.05.44.03 - 06.59.05.36.61 - 06.59.05.57.02 dalle 8 alle 19) e fornire codice fiscale e generalità.