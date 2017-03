Auguri Festa del Papà: frasi originali, simpatiche, divertenti

Infatti in questo genere di feste è importante non solo fare un bel regalo, ma incidere una frase che piaccia, che sappia esprimere il sentimento che si prova nei confronti del proprio genitore.

Tuttavia dedicare una frase del genere può essere non facile, infatti non tutti abbiamo una vena poetica, oppure un carattere che ci permette di esprimere su una frase i nostri sentimenti, allora risulta utile consultare dei siti specializzati. In particolare su pensieriparole.it c'è un'apposita sezione dedicata alla festa del papà nella quale si trovano diversi tipi di frasi, ognuna può fare al caso nostro. Oltre alle frasi si può decidere di dedicare un altro tipo di pensiero, come ad esempio una poesia.

Poesi e frasi auguri per la Festa del papà

Se si vuole incidere una poesia per il proprio padre si può consultare il sito poesieracconti.it contiene pensieri in versi davvero molto emozionanti, che toccano i cuore dei nostri padri, che sano esprimere i nostri sentimenti.

Per i più piccini invece, che vogliono dedicare una bella filastrocca al proprio papà, si può suggerire il sito filastrocche.it: qui c'è una sezione dedicata esclusivamente alla festa del papà, nella quale si possono trovare non solo filastrocche, ma vere e proprie idee regalo fa fare da soli per poi regalarle ai propri padri. In particolare si possono trovare una bella corona da re, oppure delle belle decorazioni da tavola dove il nostro papà viene descritto come superman, e molte altre idee molto divertenti.

Naturalmente altri tipi di idee con il quale stupire il nostro padre può essere quella di preparare per lui il dolce tipico di questa festa, cioè le zeppole. Ovviamente per fare una sorpresa riuscita dobbiamo essere molto bravi a prepararle, così il regalo sarà assolutamente perfetto.