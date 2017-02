Calcio in streaming diretta Champions League, Europa League, Serie A. Vedere live gratis

Settimana di grandi emozioni europee per gli appassionati di calcio con le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. E così come è capitato con tutta la fase a gironi, anche in questo caso è possibile mettere in conto numerose opportunità per vedere tutte le partite in streaming. E anzi, rispetto ai primi mesi di questa edizione, alcune opportunità per la visione di PC e Mac, smartphone e tablet, sono ormai consolidate. Non solo, ma sono anche aumentate dal punto di vista quantitativo le possibilità per la diretta live, anche gratis. Di interessante c'è la non richiesta a tutti i costi di un abbonamento con uno delle società o delle piattaforme proponenti.

Champions League streaming con i siti esteri

Ci sono ancora alcun passaggi legali da chiarire e probabilmente lo saranno fino alla fine della stagione, tuttavia lo streaming degli incontri di Champions League attraverso i siti dei canali satellitari che hanno acquisito i diritti per la diretta radiotelevisiva, rappresenta una opzione aggiuntiva. Qualche nome a cui fare riferimento? In Spagna si può tentare con Atresmedia e TV3, in Svezia con MTGm in Suriname con STVS, in Serbia con RTS, in Russia con Match TV, in Svizzera con SRG SSR, in Slovacchia con RTVS, negli Stati Uniti d'America con Fox, in Turchia con TRT, in Slovenia con Pro Plus. Non tutti i siti web, è bene specificare, trasmettono le immagini in diretta live per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Premium e il live streaming della Champions League

Solo per abbonati Mediaset, permette il live streaming della Champions League da PC e Mac, iPhone e iPad, smartphone e tablet basati sul sistema operativo Android, ma anche sul proprio televisore con la Premium SmartCam o i decoder abilitati e su Smart TV, Xbox One, Xbox 360 e Chromecast collegabili al web. Si tratta della soluzione ufficiale per gli utenti italiani. La principale difficoltà non è certo la non gratuità, anche e soprattutto considerando l'alta qualità offerta e i tanti servizi offerti, ma l'obbligo di sottoscrivere un contratto con il canale. Insomma, non è possibile acquistare e vedere un solo incontro di Champions League senza un abbonamento in tasca.

Streaming alternativo Champions League con le piattaforme dei bookmaker

Ci sono poi nuovi modi che stanno trovando spazio anche per la Champions League. Si tratta di quello alternativo dello streaming sulle piattaforme dei siti dei bookmaker. Non è affatto scontato che siano visibili tutte le partite, non solo per la presenza di blocchi geografici. Sono infatti presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Tuttavia, proprio chi è solito giocare con le previsioni o è intenzionato a farlo, può tenere in debito conto anche questo metodo aggiuntivo per lo streaming. Infine, ricordiamo come tra le opzioni per la diretta non c'è l'app Tim per la Champions League. Il tutto per un problema di diritti.