Napoli Atalanta streaming. Dove vedere diretta in chiaro

Il Napoli si presenterà al San Paolo cercando di non pensare alla gara di ritorno di Champions League, nella quale affronterà il Real Madrid di Zidane. Se in Europa le cose non vanno non per il meglio per gli uomini di Sarri, lo stesso non può essere detto in merito al campionato di Serie A. La squadra partenopea viaggia a gran ritmo ed è ora al terzo in classifica a 54 punti. L'Atalanta, dopo un inizio stentato, viaggia ora nei piani alti della classifica e ha ambizioni di qualificarsi alla prossima edizione dell'Europa League. Il tecnico Gasperini è molto soddisfatto delle prestazioni e dei risultati e adesso l'Atalanta è quarta in classifica a 48 punti, a sei punti dalla zona Champions League.

Napoli Atalanta formazioni e come arrivano le squadre

Lontane ma non troppo. Napoli e Atalanta inaugurano la 26esima di Serie A con l'anticipo delle 18 al San Paolo. L'obiettivo del Napoli è come un film già visto: vincere e scavalcare la Roma, in attesa della risposta spallettiana. I bergamaschi, a -6 dai partenopei, coltivano legittimamente ambizioni europee. L'Atalanta sta letteralmente volando: 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5. Sono invece 14 i risultati utili inanellati dal Napoli, una macchina da 60 gol che si è inceppata solo due volte: contro Genoa e, curiosità, la stessa Atalanta. Nell'occasione è ipotizzabile uno scenario ben diverso. A parte Allan e Tonelli infortunati, tutti a disposizione per Sarri che ha comunque alcuni nodi di formazioni da sciogliere.

In pariticolare sono in ballottaggio Insigne e Pavoletti in attacco e da cui dipenderà la posizione di Mertens, Diawara o Jorginho a centrocampo e Koulibaly o Maksimovic in difesa. Nel 3-4-1-2 di Gasperini, la sola incertezza è tra Toloi e Zukanovic nel reparto difensivo.

