Formula 1 streaming live gratis. Dove vedere su link, siti web migliori

Ci sono tanti modi per vedere in diretta streaming da PC, smartphone e tablet le gare della Formula 1 2017. Per la Rai 9 corse su 20.

AGGIORNAMENTO: Tante sono le oppurtunità per vedere le gare di Formula 1 in streaming e si sono molto evolute e ve ne sono almeno quattro di metodi e sistemi per lo streaming gratis realmente e legale. Lo abbiamo visto IN QUESTO ARTICOLO AGGIORNATO AL SEGUENTE LINK

Quali sono le opportunità per vedere in diretta streaming prove libere, qualifiche, warm up e gare della Formula 1 2015? I diritti alla trasmissione appartengono a Sky che propone una doppia soluzione che si affianca alla diretta TV in alta definizione sui 5 canali dedicati e con visione personalizzabile con il mosaico interattivo. Da una parte c'è Sky Go, l'app per dispositivi mobile riservata agli abbonati. In buona sostanza si tratta di portare sul proprio device l'esperienza di visione della programmazione Sky. Dall'altra c'è la piattaforma web SkyOnline, per cui non è necessario abbonarsi al canale satellitare, ma è sufficiente acquistare singoli pacchetti.

In seconda battuta per la diretta TV e la diretta streaming c'è la Rai. Tuttavia solo una parte degli appuntamenti del 2015 (esattamente 9 su 20) saranno trasmessi real time. Si tratta esattamente dei Gran Premi di Cina (12 aprile), Bahrein (19 aprile), Canada (7 giugno), Austria (21 giugno), Ungheria (26 luglio), Italia (6 settembre), Stati Uniti (25 ottobre) ed Emirati Arabi (29 novembre). Poi ci sono le app per smartphone e tablet, come quella ufficiale che, oltre alla pubblicazione del calendari delle gare, delle schede dettagliate su piloti e circuiti, permette di acquistare i biglietti.

C'è poi ESPN F1 per smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android e per iPhone e iPad, che propone anche il countdown all'inizio della prossima gara, i dettagli del circuito, il calendario della stagione e le classifiche aggiornate dei piloti e dei costruttori. L'app GP Formula Racing contiene anche una ricca sezione video con gli highlights delle corse. Soprattutto chi abita al confine può fare un tentativo anche sul canale svizzero RSI La2 o su quello austriaco ORF. Altri possibili punti di riferimento sono Hotbird 13 (13 gradi est) e Astra 1 (19,2 gradi est).