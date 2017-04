Frasi, messaggi, poesie da inviare tramite sms, mms, con un bigliettino o via mail, whats app o Facebook sono i primi pensieri che verranno certamente in mente a tutti domenica prossima 5 aprile per augurare ad amici e parenti tanti auguri per una felice Pasqua.

Frasi originali di auguri di Pasqua

E tra le frasi da scegliere c’è davvero l’imbarazzo, molte veramente originali: ‘Serene festività Paquali nell’augurio che ogni giorno sia per tutti noi la resurrezione dei valori umani nei nostri cuori’, ‘ Che quest’uovo di Pasqua rappresenti per voi pace, armonia, serenità e amore. Auguri sinceri a tutta la famiglia’, ‘La Pasqua è un momento di riflessione e di gioia, un’occasione per liberarci di tutti i nostri dubbi e ritrovare nuova fiducia’, ‘Il Signore Risorto sia luce ai tuoi passi e sostegno nel lungo cammino della vita, con l’augurio che tu possa trascorrere una felice e gioiosa Pasqua’, ‘Pasqua, la festa della gioia. Perché in questo periodo di gioia, il tuo cuore possa aprirsi a nuove dolcezze Buona Pasqua’, Il cristo risorto possa farti sentire tutta la forza del suo amore, riempire il tuo cuore di pace e donarti la forza per proseguire il cammino verso un domani sempre migliore. Auguri di buona pasqua’.

O ancora ‘La Santa Pasqua è e sarà sempre un’occasione dove l’amore, la pace e la serenità si uniscono in nome di Gesù, nostro Salvatore. Auguri sinceri’, ‘Auguri di Buona Pasqua che Gesù possa rinascere anche nei nostri cuori’, ‘Auguro una Buona Pasqua a tutti. Voglio e desidero che la Risurrezione non venisse ricordata solo nella notte di Pasqua ma sempre. Tanti auguri’ sono solo alcuni degli esempi di auguri che si possono inviare a tutti, basta semplicemente capire che tipo di messaggio si voglia inviare.

Mentre c’è chi pensa già a che tipo di messaggio di auguri inviare, c’è invece chi sta organizzando, se non lo ha già fatto, il proprio week end pasquale lontano magari dalla propria città, utile per staccare la spina dalla routine quotidiana. Tra le mete preferite di italiani e stranieri certamente le città d’arte che offriranno eventi e iniziative particolari in onore della Santa Pasqua ma che permetteranno anche l’accesso gratis a tutti i musei statali. Pasqua quest’anno cade, infatti, la prima domenica del mese di aprile e come previsto dal piano voluto dal ministro Franceschini, l’ingresso ai musei sarà gratuito.

Ci si potrà, dunque, sbizzarrire tra mostre ed esposizione. Segnalando i musei aperti nelle principali città di Italia domenica 16 e lunedì 17 aprile, partiamo innanzitutto col dire che è stata revocata la chiusura per il giorno di Pasqua per gli Uffici di Firenze che saranno dunque accessibili al pubblico, così come l'Accademia. A Roma si potranno visitare la mostra su Matisse ospitata alle Scuderie del Quirinale, e quella su Giorgio Morandi, al Vittoriano, mentre nelle sale del Chiostro del Bramante saranno esposte oltre 150 opere provenienti dall'Israel Museum di Gerusalemme che ripercorrono tutta la vita di Marc Chagall; a Milano saranno aperte la Pinacoteca di Brera, Palazzo Reale, il Castello Sforzesco, mentre a Torino si potranno visitare il Museo Egizio, Palazzo Reale e il Museo di Antichità.