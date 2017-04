Frasi Auguri Pasqua per WhatsApp: diverenti, originali, simpatiche. Le più belle frasi per sms e Facebook

Ecco alcune delle risorse più utili presenti sul web per fare gli auguri in maniera originale in occasione della Pasqua della prossima domenica.

Ancora una manciata di giorni di attesa prima dell'arrivo della Pasqua 2017, in calendario il 16 aprile. E anche questa volta è tempo di fare gli auguri. Poco importa che vengano formulati a voce, con un breve messaggio di testo via SMS, con un messaggio di posta elettronica, via Whatsapp o sulla bacheca di Facebook. L'importante è ricordarsi di manifestare la vicinanza anche in questa occasione. Fra i siti più consultati per trovare le parole più originali, religiose e non, c'è frasionline.it con una ricca selezione di suggerimenti, molti dei quali inviati quotidianamente dagli stessi utenti.

Frasi Auguri di Pasqua per WhatsApp

Abbiamo realizzato un'intera sezione con dediche per amici, parenti, frasi originali, divertenti, religiose per gli auguri di Pasqua da inviare su WhatsApp e Facebook.

Per chi è alla ricerca del più semplice dei biglietti d'auguri da spedire online e di una frase ad effetto, sono presenti decine e decine di siti creati per l'occasione. Fra i tanti c'è auguri.it con le sezioni Auguri pasquali, Auguri religiosi di Pasqua, Buona Pasqua, Coniglietto portaovetti di Pasqua, Coniglietti pasquali, Frasi di auguri di Pasqua, Pulcini pasquali, Sfondi desktop di Pasqua, Uova di cioccolato. Il portale cartoline.it è punto di riferimento sicuro per chi intende inviare una card elettronica, così come cardkarma.com. In entrambi in casi è concesso un ampio margine di personalizzazione dei contenuti.

Per chi è alla ricerca di cartoline pasquali, segnaliamo anche il sito amando.it. Fatta la scelta dell'immagine da inviare, basta indicare nome e cognome del destinatario, scrivere la frase di accompagnamento e aggiungere la firma. Il sito dà anche la possibilità di programmare la spedizione.