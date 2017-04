Tempo di auguri di Pasqua 2017: dove trovare le parole più adatte per l'occasione? Per chi è a corto di idee ovvero cerca modi nuovi e originali per lasciare il segno, la Rete rappresenta come al solito un ottimo punto di riferimento. La nostra sezione di Auguri di Pasqua, ad esempio, fornisce un'ampia selezione di frasi, la maggior parte delle quali suggerita dagli stessi utenti, da inviare con un SMS, via WhatsApp o email.

Un esempio?

"Quest'anno un uovo di carta al posto di quello di cioccolata, che non contiene una sorpresa tangibile, come le solite sorprese spesso inutili o superflue, ma l'augurio di trovare una sorpresa in ogni giorno della tua vita, una sorpresa d'amore, di pace, di speranza, di gioia e serenità, da donare e da realizzare apprezzando ogni attimo, ogni emozione e ogni sentimento che il destino ti ha riservato".

Un altro sito da consultare è frasionline.it, il cui funzionamento è molto simile al precedente.

Perché non affidarsi a una cartolina elettronica. Un'ampia selezione di proposte arriva sia da cartoline.it e sia da carloneworld.it. In entrambi i casi il servizio è completamente gratuito e i passaggi da seguire sono pochi: è sufficiente indicare la mail del destinatario e aggiungere qualche parola di accompagnamento. Più in generale è possibile andare alla ricerca di disegni e foto sulla Pasqua 2017, da allegare al messaggio elettronico di auguri. Sul sito immaginipasqua.it c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Fari puntati sulla tradizionale Via Crucis di venerdì 14 aprile 2017 alle 21.15 al Colosseo, alla presenza di Papa Francesco, che culminerà con la benedizione. L'evento sarà trasmesso in diretta TV su su TV 2000 e su Rai 1. In questo secondo caso è possibile seguire l'evento anche in diretta streaming da smartphone e tablet attraverso l'app rai.tv. C'è poi l'opportunità del sito ufficiale del Vaticano, vatican.va.