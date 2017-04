AGGIORNAMENTO: Ed eccoci qui, di nuovo alla classica sfida che stavolta aggiunge elementi sia vecchi che nuovi, ovvero le proprietà, ma anche il ritorno ai possibili tornei europei, con una speranza ancora anche per il trofeod elle Grandi Orecchie, sempre però distante....Lo streaming di Inter Milan si potrà vedere a QUESTO LINK dopo il 2-2 precedente

Sabato sera allo Stadium la Juventus affronta una gara difficile con la Lazio, seconda forza del campionato e formazione in grande forma. Nell’ultimo turno la formazione guidata da Pioli ha sconfitto in casa l’Empoli, mentre per la Juventus c’è stato il passo falso con il Parma ultimo in classifica. I bianconeri hanno poi disputato e vinto il match casalingo di Champions League contro il Monaco, ed ora di presentano alla sfida con i biancocelesti, animati dalle migliori intenzioni, ed avendo ritrovato anche il loro regista titolare Andrea Pirlo. Per la Juventus è stata importante anche la rete che ha sbloccato Vidal in coppa, un Vidal che pativa il fatto di non essere ancora andato a segno.

Per l’undici titolare dei bianconeri sono in vista alcune novità come la sostituzione di Lichtsteiner con Padoin sulla fascia destra, e la conferma di Barzagli nell’undici iniziale, che si schiererà così con il 3 – 5 – 2 davanti a Buffon. Confermato nel centrocampo Pereyra, che si è messo benissimo in evidenza contro la formazione di Jardim. Pioli non avrà a disposizione, causa infortunio, ne il difensore De Vrji ne il centrocampista Parolo. Oltre agli infortunati, fermi per un turno, per squalifica, anche Novaretti e Cavanda. Il tecnico biancazzurro propone dunque in difesa Mauricio e Basta, mentre potrebbe tornare anche Marchetti a difendere la porta biancazzurra. La Lazio sta volando sulle ali dell’entusiasmo ed anche allo Stadium cercherà di fare il colpaccio come già gli è riuscito a Torino contro i granata.

Seppure con le due formazioni per adesso escluse dalle posizioni che valgono l’Europa League, il derby di Milano tra Inter e Milan è comunque atteso con molte aspettative dalle le due tifoserie che vogliono vedere non soltanto chi ottiene la supremazia cittadina, ma anche chi può continuare a sperare in un aggancio sino alla fine del campionato. Dopo l’arrivo di Thohir alla presidenza dell’Inter, anche il Milan è al centro di una possibile cessione ad una cordata asiatica. Passando al campo, nell’Inter Mancini ha problemi al centrocampo, dovuti alla squalifica sia di Guarin che di Brozovic, ed in difesa, dove la condizione fisica di Santon sarà valutata sino all’ultimo minuto, prima di decidere il suo utilizzo. A centrocampo conferma di Hernanes e spazio a Kovacic e Shaqiri. Il Milan ha recuperato Honda, ma il giapponese dovrebbe accomodarsi in panchina d inizio gara con conferma di Cerci tra i titolari. Inzaghi ha Destro ancora alle prese con la contusione di cui è rimasto vittima contro la Sampdoria, e quindi il tridente d’attacco vedrà ancora assieme all’ex Torino, la presenza di Bonaventura e Menez. Confermato il resto dello schieramento con la coppia olandese formata da Van Ginkel e De Jong a comandare il centrocampo rossonero.

L'incontro Juventus-Lazio sarà possibile vederlo in diretta tv sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play, con cui vedere le partite in diretta live su tablet e cellulari Android e sui prodotti Apple iPhone e iPad.

a 9,90 Euro. In aggiunta alle possibilità sopra indicate, diverse emittenti svizzere, tedesche e austriache rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti internet.