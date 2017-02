Sassuolo Milan streaming. Dove vedere in chiaro

Il Sassuolo non sta ripetendo lo straordinario campionato dello scorso anno, ma Di Francesco vuole comunque provare a ottenere un successo di prestigio contro il Milan. La vittoria contro la Fiorentina ha riportato entusiasmo nel Milan. Montella ha chiesto continuità alla squadra per raggiungere un posto per la prossima Europa League.

Sassuolo Milan: ultime sulle formazioni

Il tecnico campano dovrebbe proporre, contro il Sassuolo, Paletta e Gomez al centro della difesa. Ancora fuori Romagnoli e Antonelli, sulle fasce ci sarà posto per Abate e Vangioni. Davanti confermato Bacca che ha rifiutato di trasferii in Cina. Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista della sfida casalinga di domenica contro il Milan. Per i neroverdi di Di Francesco seduta pomeridiana allo Stadio Ricci tra torello, attivazione con la palla, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tutto campo. Lavoro differenziato per Luca Antei e Pol Lirola. Ieri allenamento pomeridiano a porte chiuse.

Per quanto riguarda gli equilibri nel mondo del calcio ancora nulla di fatto nell'assemblea elettiva della Lega Serie A. I presidenti delle venti formazioni della massima serie, tra cui quello di Sassuolo e Milan, protagoniste della sfida di domenica pomeriggio, non sono infatti riusciti a trovare una posizione comune su chi dovrà essere il sostituto di Maurizio Beretta sulla poltrona di presidente. Restano quindi distanti le posizioni tra i tredici club medio-piccoli e le big (tra cui appunto Inter e Roma), che cercheranno una soluzione nei prossimi giorni. L'assemblea rimane infatti aperta in attesa che i presidenti si incontrino di nuovo in via Rosellini il prossimo giovedì 2 marzo. I presidenti hanno preferito procrastinare alla prossima seduta anche le decisioni riguardanti il vicepresidente di Lega, l'elezione del Consiglio di lega e i due rappresentanti della Lega calcio al consiglio federale.

Sassuolo Milan streaming: come e dove vedere

Così come capita tutte le volte che sono i partenopei a disputare una gara di campionato, anche in occasione di Sassuolo Milan ci sono diversi modi per lo streaming da smartphone, tablet e PC. Indichiamo subito Now TV ovvero la piattaforma di Sky con cui vedere la partita anche senza contratto ovvero con un rapido acquisto on demand. Il costo è di 9,99 euro e c'è la possibilità di acquistare ticket mensili o pass di varia durata. Tuttavia, da quest'anno è obbligatorio aver fatto proprio un pacchetto per poter accedere alla sola gara di calcio, seppur sempre a pagamento.

Segnaliamo quindi lo streaming di Sassuolo Milan con i numerosi siti dei bookmaker. Non tutte le agenzie lo permettono e comunque vincolando il live streaming ad alcune condizioni come la registrazione e l'apertura di un conto. Oppure ci sono i siti delle emittenti straniere che hanno acquisto i diritti radiotelevisivi delle immagini della Serie A. Per Sassuolo Milan è possibile fare un tentativo con Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Georgia con GPB, Germania con ZDF.