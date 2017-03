Inter Atalanta streaming gratis in attesa streaming Torino Inter successiva (aggiornamento)

AGGIORNAMENTO: Si ritorna di nuovo a giocare Inter Atalanta una sfida da sempre combattuta e che questa volta lo sarà ancora di più vedendo la crescita della compagine bergamasca e che alla fine mira per lo stesso obiettivo dell'Inter. Lo streaming di Inter Atalanta si potrà vedere a QUESTO LINK

AGGIORNAMENTO: Inter Atalanta tra poco in campo, un incontro che a San Siro Mancini vuole assolutamente vincere sfruttando anche un calendario più semplice delle concorrenti visto che l'Inter giocherà contro il Carpi.

VERSO INTER-ATALANTA: LE ULTIME NEWS - Dopo un pre-campionato molto deludente e alcune difficoltà sul mercato, l'Inter di Mancini si prepara al debutto ufficiale per la stagione 2015/2016: i padroni di casa infatti affronteranno questa domenica (ore 20.45), a 'San Siro', l'Atalanta di Edy Reja.

In casa interista, Mancini ricorrerà al collaudato 4-3-1-2 che vedrà Hernanes in posizione di trequartista alle spalle della coppia formata da Icardi e da uno solo tra Palacio e Jovetic, col secondo che pare ampiamente favorito. A centrocampo, invece, scontata la presenza di Kondogbia, mentre accanto al francese dovrebbero giostrare Brozovic e Medel.

Sul fronte atalantino, invece, Reja ha le idee chiare anche se dovrà fare a meno di un pilastro quale Cigarini. Il tecnico orobico punterà su un 4-3-3 molto abbottonato e che vedrà capitan Denis al centro di un attacco tutto argentino: la punta sarà infatti supportata, ai lati, da Gomez e Maxi Moralez. A centrocampo sarà il nuovo arrivato De Roon a rimpiazzare Cigarini.

Per quel che concerne l'ambito delle scommesse, l'Inter resta comunque favorita: è infatti quotata a 1.53 l'eventuale vittoria sull'Atalanta.

CARPI-INTER: ESORDIO CASALINGO IN SERIE A PER I ROMAGNOLI - Archiviato il turno inaugurale del campionato con la visita a domicilio alla Sampdoria, il Carpi di Fabrizio Castori vivrà, alla seconda giornata, un altro momento speciale quando ospiterà l'Inter di Mancini per la prima gara casalinga in Serie A della sua storia. In vista di questo appuntamento, i romagnoli vogliono ben figurare anche per cominciare a mettere in carniere i punti essenziali per conquistare una salvezza che avrebbe comunque del miracoloso.

In casa biancorossa, Castori potrebbe coprirsi adottando un 3-5-2 che avrà in Mbakogu e Matos la coppia d'attacco, mentre in mediana saranno Lazzari e Marrone a dirigere le operazioni.

Tra i nerazzurri, invece, potrebbero esserci delle novità di formazione per la gara contro il Carpi: dal mercato dovrebbero arrivare due nomi nuovi per l'attacco, oltre a un regista, che rivoluzionerebbero totalmente l'assetto tattico, permettendo così a Mancini di passare finalmente dal 4-3-1-2 al più congeniale 4-3-3.

L' incontro si potrà vedere in diretta streaming gratis con il commento live in italiano.

La partita sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky e Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play, che permettono di vedere le partite in diretta live su iPad, iPhone e tablet e cellulari Android.

Anche la compagnia Tim offrono la possibilità di vedere le partite in diretta della propria squadra su tablet e cellulare.

Degno di nota anche SkyGoOnline che offre la possibilità di acquistare le singole partite, inclusa Inter-Atalanta anche a chi non è abbonato alla tv di Murdoch.