Champions League streaming gratis live diretta

Al via gli ottavi di finale di Champions League e mai come quest'anno le possibilità di vedere le partite in streaming sono decisamente maggiori. Anche questa volta le gare sono una esclusiva Mediaset Premium, a cui occorre abbonarsi per avere in parallelo l'opportunità di vedere gli incontri via web con Premium Play. Tra le novità rinnovate per seguire online Champions League e altri contenuti televisivi c'è la Premium Smart Cam, un modulo inseribile direttamente nei televisori predisposti che permette di accedere senza decoder e in alta definizione a tutta l'offerta Mediaset Premium, sia lineare sia on demand, collegandosi alla Rete via Wi-Fi. I contenuti possono essere selezionati e riprodotti attraverso lo smartphone usato come telecomando.

Streaming gratis Champions League sui siti dei canali satellitari

Ma quella di Preium non è la sola possibilità per lo streaming delle gare di Champions League. Ce n'è un'altra, ancora controversa poiché ci sono state più pronunce dei giudici e non tutte nella stessa direzione, ma sempre più diffusa. Si tratta dell'opportunità di vedere le gare delle squadre europee in live streaming da smartphone e tablet, ma anche PC e Mac sfruttando i siti dei canali satellitari stranieri che hanno fatto propri i diritti. E anche se molti non danno questa possibilità o hanno sviluppato tecnologie per impedire la visione al di fuori dei confini nazionali, è possibile tentare con i canali di Danimarca con MTG, Costa Rica con Teletica, LeTV, Sina, Tencent e PPTV, Bulgaria con bTV Action, Cipro con CyBC, Ecuador con RTS, Colombia con RCN TV, Cina con CCTV, Bolivia con Bolivia TV, Bosnia ed Erzegovina con BHRT e Televizija OBN, Croazia con HRT.

Diretta streaming delle partite di Champions League con i bookmaker

La tendenza più recente è però un'altra ed è quella che negli ultimi mesi sta trovando un maggiore terreno fertile. Si tratta dello streaming con i siti dei bookmaker. Anche in questo caso non è affatto detto che siano visibili tutte le partite della Champions League ed esistono comunque dei paletti, come quelli relativi alla registrazione e all'attivismo in termini di puntate. Sono perciò tante le possibilità per vedere in streaming le partite della Champions League. Nella maggior parte dei casi si tratta di occasioni che sfuggono solo perché non se ne è a conoscenza. E come abbiamo appena visto, vanno anche al di là di quelle piattaforme legali ovvero gli strumenti con cui Mediaset Premium sta cercando di acquisire nuovi clienti anche migliorando la qualità dell'offerta e cercando di diversificare il panorama delle opportunità, che sono il punto di riferimento per il mercato italiano.

C'è però un problema di fruibilità perché Premium Play è solo per gli abbonati. Sfruttabile sì da PC, Mac, smartphone, tablet, Xbox One, Xbox 360, Chromecast con visione che varia in base al pacchetto Premium sottoscritto, senza contratto non si va da nessuna parte. I possessori di PC e Mac possono comunque collegarsi all'indirizzo play.mediasetpremium.it mentre quelli di smartphone e tablet possono scaricare l'app sugli store di riferimento.