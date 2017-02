Fiorentina Torino streaming live gratis diretta in attesa streaming Juventus Napoli Coppa Italia (aggiornato)

AGGIORNAMENTO: Una bella sfida quella che si preannuncia tra Fiorentina Torino così come Juventus Napoli per la Coppa Italia semifinale di domani. Lo streaming di Fiorentina Torino si potrà vedere come scritto in questo articolo, con gli stessi metodi scritti in precedenza per l'andata.

Allo stadio olimpico di Torino i granata di ventura se la vedranno contro la Fiorentina di paulo sousa che ha impressionato tutti in questa prima giornata, battendo il Milan per 2 a 0. I si sono di9msotrati subito in forma, soprattutto a centrocampo, dove Borja Vsalero è apparso rigenerato rispetto alla passata stagione, inoltre Paulo Sousa sembra aver dato alla squadra quella solidità difensiva che lo scorso anno con Montella è mancata in diverse circostanze. Contro il Torino pootrebbe esserci spazio per l'ex difensore del Cagliari astori viste le precarie condizioni fisiche di Gonzalo Rodriguez, anche se Sousa spera di recuperare lo spagnolo che s è dimostrato uno dei baluardi della difesa viola. Il Torino invece dopo aver vinto a Frosinone cerca anche la prima vittoria interna dell'anno e per farlo il tecnico Ventura potrebbe confermare in blocco gli undici che hanno vinto al Francioni, per questo potrebbero restare ancora una volta in panchina i nuovi colpi del mercato granata come Zappacosta e soprattutto belotti.

Sabato sera a san Siro invece andrà in scena il match tra Mialn e Empoli, due squadre che hanno iniziato il campionato con una brutta sconfitta. I rossoneri infatti hanno perso a Firenze per 2 a 0 e anche se c'è l'alibi per aver giocato in dieci dal 40' del primo tempo c'è da dire che il Milan non ha fatto un tiro verso lo specchio della porta viola e che quindi è apparso in difficoltà sopratutto dal punto di vista del gioco. Contro l'Empoli potrebbe esserci anche un cambio di modulo da parte di Mihajlovic, che potrebbe decidere, in modo anche clamoroso, di schierare come trequartista Mario balotelli, mentre i due davanti potrebbero essere Bacca e Luizs Adriano. Questa mossa naturalmente renderebbe il Milan ultrà offensivo e potrebbe esporsi a contropiedi pericolosi. L'Empoli infatti nonostante la sconfitta interna subita contro il Chievo non è affatto una squadra da sottovalutare, visto soprattutto che in contropiede i toscani sanno essere pericolosi grazie alle ripartenze create da Maccarone e Saponara (quest'ultimo ex della partita, che ci tiene tanto a farsi rimpiagere dai suoi vecchi tifosi).

La partita Torino-Fiorentina verrà trasmessa in diretta live streaming con diverse soluzioni anche gratis in italiano.

La partita tra Torino-Fiorentina sarà possibile vederla in diretta tv sulla tv satellitare Sky e sul digitale terrestre Mediaset Premium, che rendono disponibili dei servizi per lo streaming con Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su cellulari e tablet Android, oltre che su iPhone e iPad.

Anche la compagnia telefoniche Tim dà la possibilità di vedere in diretta le partite della propria squadra del cuore su tablet e cellulare, a 29 Euro a stagione per i clienti.

C'è anche SkyGo Online che permette di acquistare le partite, compresa Torino-Fiorentina con la qualità della tv di Murdoch ai non abbonati. Il costo del singolo evento è di 9,90 Euro, ma è possibile aderire a promozioni con cui è possibile abbassare il prezzo.

Oltre a queste opzioni, svariati canali austriaci, svizzeri e tedeschi mandano live lo streaming sui propri siti web.