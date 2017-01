Partite streaming live gratis diretta sabato e domenica Serie A. Dove vedere su link, migliori siti web

AGGIORNAMENTO: Siamo arrivati alla prima giornata di ritorno e sembra passato molto tempo, invece solo 4 mesi e non tutti i sabati e le domeniche si è giocato.

Le prime due partite che si giocheranno saranno quella più importante Inter Chievo ma solo dopo che si sarà disputata Crotone Bologna. I modi per vedere lo streaming sono sempre gli stessi che abbiamo visto sotto.

Dopo una prima giornata che ha già fatto registrare molte sorprese, la serie A italiana si appresta a disputare la sua seconda giornata con due anticipi al sabato, uno pomeridiano alla domenica e le restanti partite nella serata dello stesso giorno. Si comincia con il Bologna che ospita il Sassuolo nel derby emiliano del Dall’Ara. I Felsinei potrebbero mandare in campo immediatamente il nuovo arrivato Donsah, mentre per Destro si prospetta una partenza in panchina. Il Sassuolo di Di Francesco, dopo il colpo grosso della prima giornata contro il Napoli, cerca la conferma anche in trasferta e l’allenatore neroverde confermerà quasi tutta la squadra di domenica scorsa con l’eccezione dell’infortunato Berardi che sarà sostituito da Sansone.

Alle 20.45 di sabato sarà la volta del Milan, che scenderà in campo a San Siro contro l’Empoli in cerca di riscatto dopo aver perso la prima a Firenze. Nel Milan si potrebbe vedere in campo Montolivo, al posto di Bonaventura, mentre gli ultimi nuovi arrivi, Balotelli e Kucka, dovrebbero andare in panchina. Nelle file dell’Empoli di Giampaolo ha recuperato Croce, che sarà regolarmente al suo posto.

Nel pomeriggio di domenica occhi puntati sull’Olimpico, dove va in onda la sfida tra Juventus e Roma, che doveva essere per il primato, ma che invece vale per non rimanere nelle ultime posizioni visti i flop delle due squadre nella prima giornata. In settimana alla Roma è arrivato Digne, mentre Allegri può contare sia su Alex Sandro che su Cuadrado. Da vedere chi sarà titolare e chi partirà invece dalla panchina. Intanto Garcia cerca un posto in attacco per il suo capitano, Totti, e medita l’esclusione di Gervinho, ed Allegri manda in campo il ristabilito Morata, In serata si gioca invece la sfida tra Napoli e Sampdoria, delicata per i partenopei, che probabilmente devono fare a mano di Chiriches, mentre Zenga deve forzatamente sostituire Ivan, squalificato e manderà in campo Palombo, affidando l’attacco ancora una volta ad Eder e Muriel, che contro il Carpi hanno messo a segno due doppiette. Altre partite interessanti in serata sono quelle tra Chievo e Lazio, con i biancazzurri reduci dall’eliminazione in Champions League, e Torino – Fiorentina. Tutte queste quattro squadre hanno infatti vinto all’esordio e puntano a ripetersi anche nel secondo turno.

Partite streaming Serie A live gratis diretta

Ecco tutti i modi per vedere lo streaming delle partite aggiornati:

Il primo modo è quello dei siti dei bookmakers che spesso fanno vedere queste partite in streaming. Ma ci sono due blocchi su cui fare attenzione. Il primo è che bisogno registrarsi con tutti i dati prima e ci vuole spesso del tempo per la verifica e il secondo che bisogna avere il conto attivo. Vi sono Snai, Betclic e altri siti che permettono di vedere lo streaming. Attenzione, però, che non tutte le partite sono sempre trasmesse.

Il secondo modo è quello di vedere le partite senza abbonamento ma con la qualità di Sky su Nowtv che proprio in questi giorni, ma molto spesso lo fa, permette di vedere le partite e il canale intrattenimento o cinema oltre che calcio e e sport gratis per 14 giorni.

Il terzo modo è quello dei siti delle emittenti straniere che hanno acquisto i diritti per la trasmissione in televisione delle immagini della Serie A. Le sentenze della magistratura sono divise, e si è richisto un parere all'Ue. In attesa di questo, spesso si possono vedere su Croazia con HRT, Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Francia con D8, Georgia con GPB, Germania con ZDF.

Il quarto modo è quello di poter vedere la partita con Sky e Mediaset Premium con i loro servizi online sfruttando delle promozioni che spesso ci sono