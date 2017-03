Torino Palermo streaming live gratis diretta su link, siti web migliori. Come e dove vedere

AGGIORNAMENTO: E Torino Palermo si preannuncia come l'ennesima spiaggia per la ricerca della salvezza di un Palermo che però non riesce a prendere il ritmo giusto tra alti e bassi. Quella stessa dinamica che ha vissuto il Torino e sembra, però, aver trovato la via giusta per uscirne, anche se è troppo presto. Lo streaming di Torino Palermo si potrà vedere a questo LINK

AGGIORNAMENTO: Tutto pronto per Torino Palermo con una serie di cambi per Ventura con Lopez probabile titolare così come Zappacosta. Confermato Baselli. Dubbi su Gilardino per i rosanero che potrebbe non recuperare.

Chi pensava che la vendita di Darmian potesse ridurre la qualità della rosa granata, per ora è certamente costretto a ricredersi. Il Torino continua a dimostrare di saper giocare a calcio, impostando il gioco e ripartendo con rapidità. Solo lo scivolone a Verona contro il Chievo (sconfitta per 1-0) ha bloccato un cammino fino a quel momento quasi perfetto. La sconfitta non ha però minato le certezze di mister Ventura, anche se l'assenza per infortunio di due uomini validi come Danilo Avelar e Maksimovic potrebbe pesare anche nella prossima sfida di domenica pomeriggio contro il Palermo. L'allenatore granata può comunque contare su un Quagliarella in gran forma, aiutato da un centrocampo con validi "perni" come Baselli, Bruno Peres e Vives, e buoni rincalzi come Benassi, Molinaro e l'ex atalantino Zappacosta. La difesa, al di là del 1-0 patito contro il Chievo, non è stata protagonista di grandi scivoloni nonostante l'assenza di Maksimovic. Il reparto comandato da capitan Glik tiene, e promette di dare filo da torcere anche alla linea offensiva rosanero.

In casa Palermo invece qualcosa scricchiola. Le due sconfitte consecutive inanellate contro Milan e Sassuolo cominciano a essere un piccolo campanello d'allarme, qualcosa nel collettivo non va. Spetterà a mister Iachini serrare i ranghi e tornare a quel Palermo più grintoso che aveva cominciato con due vittorie e un pareggio. L'allenatore dovrà ancora una volta fare a meno di Luca Rigoni, rientrato da poco da un infortunio e di nuovo fuori a causa del rosso rimediato negli ultimi minuti contro il Sassuolo. La linea mediana sarà probabilmente affidata di nuovo a Chochev, Hiljemark e Jajalo, con Lazaar e Rispoli sulle fasce. Dietro di loro scalpita però il giovane Fabio Daprelà. In attacco, con le condizioni di Djurdjevic da valutare, si preparano ancora Vazquez e Gilardino, per carenza di reali alternative. Meno grattacapi in difesa, reparto nel quale dovrebbero riprendere il proprio posto Gonzalez, El Kaoutari e uno fra Vitiello e Struna. Il Palermo si è mostrato incostante, capace di alternare momenti positivi a clamorose debacle come quella contro il Sassuolo. Il Torino vanta forse una maggior costanza di rendimento, e questo potrebbe renderlo leggermente favorito su un collettivo rosanero comunque in grado di mettere in difficoltà l'avversario, se scende in campo con la giusta concentrazione.

