Dove vedere Milan Napoli streaming gratis diretta live. Dove vedere su migliori siti web e come diretta

Si torna in campo dopo la parentesi delle coppe nazionali per una sfida da alta classifica. Era da tempo che la posta in palio tra Milan Napoli non era così alta proprio perché le prestazioni degli ultimi anni della squadra rossonera sono state al di sotto delle aspettative. In ogni caso, quella di sabato 21 gennaio alle 20.45 sarà una gara da seguire con molta attenzione e potrebbe rappresentare per entrambe le compagine il definitivo trampolino di lancio, almeno sotto il profilo della fiducia. Chi arriva meglio a questo incontro? Entrambe perché il Napoli ha ritrovato la fiducia di un tempo e punta allo scudetto mentre il Milan riesce a sopperire alle carenze di squadra a uno spirito di gruppo e un gioco soddisfacente. Merito di Vincenzo Montella, evidentemente.

Tattiche e Modulo

Per quanto riguarda le formazioni, le maggiori difficoltà sono dalle parti dei rossoneri, considerando le assenze certi di Romagnoli in difesa e Locatelli in attacco. Per sopperire, Montella sta pensando al rilancio di Gomez e Sosa che, per una curiosa coincidenza, hanno debuttato con il Milan all'andata nella gara contro il Napoli. Tuttavia, accanto a Paletta al centro del reparto difensivo, non è da escludere l'impiego di Zapata, soprattutto perché davanti si troverà attaccanti dal passo rapido. L'alternativa del ruolo di Locatelli è invece Bertolacci, positivo nelle ultime uscite. In questo caso nella linea mediana a tre giostrerebbero Kucka e Pasalic. Se invece il tecnico partenopeo dovesse preferire Sosa, in campo andrebbero Kucka e lo stesso Bertolacci con Pasalic pronto a subentrare a partita in corso.

Dalle parti del Napoli, attenzione a Callejon, piede caldo dopo la doppietta all'andata contro il Milan e costante spina nel fianco per le difese avversarie. Numeri alla mani, sono già gli assist dello spagnolo, il calciatore che nel campionato italiano ne ha finora sfornati di più. Tra l'altro, ne ha firmato uno anche in Champions League. Sono invece le reti stagionali di Callejon: 7 in campionato e 1, molto importante, in Champions League, quello che ha sbloccato Benfica Napoli, poi finita 1-2. Inevitabile che anche in questa circostanza Maurizio Sarri punti su di lui. Anche perché l'esterno d'attacco vuole infrangere il suo record personale di 15 reti nel campionato italiano. Callejon le ha realizzate nel 2013-14, alla prima stagione con la maglia del Napoli. Le presenze sono state 37

Napoli Milan streaming: come vedere

Non è difficile vedere Milan Napoli in streaming per il semplice motivo che esistono diverse occasioni per smartphone, tablet e PC. Una di queste è affidarsi ai siti di quei canali satellitari stranieri che hanno regolarmente acquistato i diritti radiotelevisivi per la trasmissione delle gare del campionato di Serie A. Ad esempio si può "emigrare" in Spagna su Atresmedia e TV3, in Svezia su MTGm in Suriname su STVS, in Serbia su RTS, in Russia su Match TV, in Svizzera su SRG SSR, in Slovacchia su RTVS, negli Stati Uniti d'America su Fox, in Turchia su TRT, in Slovenia su Pro Plus. Un'altra occasione arriva dalle piattaforme dei bookmaker così come è naturalmente possibile su Now TV di Sky che non richiede abbonamenti al canale satellitare e le offerte sono continue. E ovviamente, gli abbonati di Premium e Sky possono certamente vedere lo streaming di Milan Napoli rispettivamente su Premium Play e Sky Go.