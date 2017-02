Chievo Napoli streaming live gratis. Vedere la diretta, dove su link migliori, siti web (in aggiornamento)

AGGIORNAMENTO: Si gioca il ritorno di Chievo Napoli, una sfida per cui creesce l'attesa dopo che Juve, Inter, Lazio e Atalanta hanno tutte vinto. Lo streaming di Chievo Napoli si può vedere in DIVERSI MODI NUOVI che abbiamo visto a QUESTO A LINK

AGGIORNAMENTO: E' finalmente iniziata da una manciata di minuti Chievo Napoli attesa sfida dopo che la Fiorentina ha perso contro la Roma ora capolista e l'Inter è stata bloccata ieri. Ma non sarà semplice come si vede da questi primissimi minuti battere il Chievo in casa. Possibile, ma non una passeggiata.

AGGIORNAMENTO: Continua il riscaldamento e la rifinitura tradizionale e tutto sta svolgendosi per il meglio, senza al momento nessun problema tra i cori dei tifosi veronesi, ma anche di diversi gruppi di napoletani giunti qui. Dubbi per il Chievo sono Birsa o Pepe come trequartista e Frey sulla destra. Per il resto undici confermati, ad eccezione di Mattiello cge purtroppo si è di nuovo infortunato gravamente e a cui facciamo i nostri migliori auguri di cuore. Per il Napoli 4-3-3 e suqadra che vince non si cambia.

AGGIORNAMENTO: Chievo Napoli, giochi fatti nel reparto offensivo dei partenopei. Con Mertens alle prese con guai fisici, tocca al tridente Higuain, Callejon e Insigne. Gabbiadini inizia dalla panchina. Per arginare gli attacchi degli azzurri, il tecnico gialloblu Maran ha pronto una cerniera di centrocampo a tre composta da Hetemaj, Rigoni e Castro. Dove vedere e come, lo streaming in diretta live anche gratis in italiano, i siti, link e tv straniere le abbiamo viste nella news.

Pronostici

Questo è un pronostico non semplice, in quanto il Chievo nelle partite di casa spesso si comporta bene. Il Napoli è reduce dalla trasferta europea in Danimarca dove ha affrontato il Midtjylland vincendo per 4 a 1.

Il Chievo, che in questo campionato è partito decisamente bene, potrebbe riuscire a vincere questo match in quanto gioca tra le mura amiche in cui contro le big poche volte ha perso. Infatti, nel corso di questa stagione, in casa ha ottenuto ben due vittorie contro squadre non semplici (Lazio e Torino).

Il Napoli invece quest'anno non è partito nel migliore dei modi ma sembra essersi rimesso in carreggiata. Comunque sia, in trasferta, il Napoli ha vinto una sola partita a San Siro contro il Milan.

Il Chievo potrebbe approfittare della stanchezza del Napoli dopo la trasferta danese e anche della difficoltà per quanto riguarda sempre il Napoli di vincere in trasferta.

Per questi motivi il pronostico che mi sento di dare è quello della vittoria casalinga del Chievo, oppure, per chi non se la sente di rischiare l'uno fisso, può optare per la scelta della doppia chance in favore della squadra di casa (quindi 1x).

Classifica

In questo campionato di Serie A, il Chievo è partito decisamente bene ottenendo dodici punti in otto partite e piazzandosi al nono posto. Al contrario il Napoli non ha avuto un inizio di stagione soddisfacente ma, nonostante ciò, si è rimesso in carreggiata totalizzando quindici punti in otto partite e arrivando al quarto posto.

I punti ottenuti dal Chievo sono stati frutto di 3 vittorie (contro Empoli, Lazio e Torino), 3 pareggi (contro Juventus, Sassuolo e Verona) e 2 sconfitte (contro Inter e Genoa).

Il Napoli invece ha ottenuto 4 vittorie (contro Lazio, Juventus, Milan e Fiorentina), 2 pareggi ( contro Sampdoria ed Empoli) e 1 sconfitta contro il Sassuolo alla prima giornata.

Formazioni

Nel Napoli unico indisponibile Martens per infortunio. La formazione titolare dovrebbe vedere tra i pali Reina; il centrocampo composto da Allan, Jorginho e Hamsik mentre in attacco si dovrebbe vedere il trio Higuain, Insigne e Callejon.

Per quanto riguarda le file del Chievo sono indisponibili Izco, Mpoku e Mattiello. Il modulo scelto dal mister probabilmente sarà il 4-3-1-2 con i ruoli di attacco occupati da Meggiorini e Paloschi.

La partita tra Chievo-Napoli si potrà vedere in diretta streaming gratis con il commento live in italiano sulla tv satellitare Sky e sul digitale terrestre Mediaset Premium, che per i loro clienti rendono disponibile lo streaming delle partite tramite le app Sky Go e Premium Play, che permettono di vedere le partite in diretta live su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad

Anche l' operatore Tim permettono di vedere le partite in diretta della propria squadra sul cellulare e sul tablet.

Degno di nota anche SkyGoOnline che permette ai non abbonati Sky, di acquistare sia la singola partita Chievo-Napoli, sia tutti gli altri incontri.

Accanto a queste opzioni, alcune emittenti straniere come Orf, Rtl, Rsi e La2 che avendo comprato i diritti tv per la Serie A del campionato italiano trasmettono online lo streaming sui rispettivi siti internet.