Napoli Palermo streaming. Dove vedere gratis live diretta

AGGIORNAMENTO: La vittoria dell’Inter e la contemporanea sconfitta della Lazio obbligano il Napoli a vincere per tenere a debita distanza i nerazzurri, ora quarti a sole due lunghezze. I partenopei dovranno però fare attenzione al Palermo che ha raccolto ben nove dei dieci punti complessivi, proprio in trasferta. Napoli Palermo in streaming lo si può vedere come visto sotto.

AGGIORNAMENTO: Manca davvero una manciata di minuti a Napoli Palermo con gli azzurri che vogliono ottenere il sesto risultato utile consecutivo, mentre per il Palermo il terzo. Sfida comunque che veder il Napoli favorito.

AGGIORNAMENTO: Napoli Palermo sembra già scontata con gli azzurri che sono i super favoriti dopo questa continua crescita. Arriva bene anche il Palermo all'appuntamento, ma fuori casa i rosanero stentano. E' anche vero che durante la settimana gli incontri possono riservare delle sorprese ma il Napoli sembra quest'anno aver raggiunto una buona maturità.

AGGIORNAMENTO: Napoli Palermo, il compito più difficile in questo frangente della stagione è riuscire a dosare gli uomini. Sono infatti troppi gli impegni ravvicinati per immaginare un utilizzo senza soste di alcuni uomini chiave come Koulibaly, Ghoulam e Allan. Iachini potrebbe continuare a proporre Vazquez alle spalle di Gilardino Dove vedere e come, lo streaming in diretta live anche gratis in italiano, lo abbiamo visto in questa news.

Il Napoli viene da ben quattro vittorie consecutive e contro il Palermo cercherà una vittoria che possa fargli confermare il secondo posto in classifica conquistato grazie alla vittoria sul Chievop per 1 a 0. E' un Napoli che sta andando fortissimo, trascinato non solo da Higuain e Insigne, infatti è tutto il collettivo che si sta esprimendo al massimo e anche la difesa ha finalmente trovato quella solidità difensiva che è tanto mancata lo scorso anno. Contro il Palermo Sarri potrebbe fare davvero pochi cambi visto che non è amante del turnover, potrebbe esserci solo spazio per Mertens al posto di un Insigne un pò affaticato e Valdifiori per un Jorginho che sta trovando finalmente quella continuità di rendimento che tanto gli è mancata in questi anni. Per il resto tutto confermato rispetto alla trasferta di Verona, con reina che vuole tenere la porta inviolata anche in questo incontro. Al San Paolo sono previsto circa 50 mila spettatori, il pubblico infatti con i risultati ha ritrovato quell'entusiasmo e il Napoli se ha il pubblico dalla sua parte ha un'arma in più per lottare seriamente per lo scudetto fino a fine stagione.

Dopo aver fermato l'Inter sull'1 a 1 al barbera il Palermo di iachini cerca di fermare un'altra big, tuttavia non sarà facile visto che gli azzurri vivono un momento magico. Iachini però è consapevole che anche il Napoli ha i suoi punti deboli per questo proverà comunque ad attaccarlo, in particolare dalle fasce, visto che Laazar e Quaison potrebbero partire titolari quindi potrebbe essere un modulo molto offensivo, visto che ci saranno anche Vazquez e Gilardino i avanti. Finora il Gila ha segnato solo contro le bg (Roma e Inter) e cerca il terzo gol contro una grande, Iachini per aiutarlo gli metterà al suo fianco un Vazquez che dopo un inizio di campionato piuttosto difficile sta finalmente trovando la giusta continuità di rendimento e per il Palermo questo giocatore può essere fondamentale per conquistare la salvezza. In difesa invece Iachini potrebbe presentarsi con qualche novità, in particolare Rispoli e Daprelà si giocano un posto sulla fascia di difesa, mentre in porta sarà confermatissimo Sorrentino, eroe contro l'Inter e autore di alcune parate fondamentali.

