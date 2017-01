Napoli Palermo streaming live gratis diretta su siti web migliori, canali tv, link. Dove vedere

AGGIORNAMENTO: La sfida sta per iniziare. Dove vedere lo streaming di Napoli Palermo lo abbiamo visto sotto di questa terza giornata di campionato.

AGGIORNAMENTO: Meno di 10 minuti e inizia Napoli Palermo con le due compagini che sono ancora all'interno degli spogliatoi dopo il consueto riscaldamento. Napoli con il solito 4-3-3 super favorito in casa spinto dal proprio pubblico ma giocherà contro un Palermo che appare in netta crescita.

AGGIORNAMENTO: Napoli Palermo, in attacco dovrebbe essere confermato il tridente Insigne, Higuain e Callejon, ma sono in crescita anche le quotazioni del recuperato Mertens. Da parte sua, Iachini non fare grandi cambiamenti rispetto alla sfida di sabato scorso con l'Inter. Si prospetta dunque una difesa a tre con Struna, Gonzalez e Andelkovic. E' possibile vedere la partita in streaming live gratis in italiano e la diretta in vari disparati modi: su siti web, link, app per dispositivi mobile, in chiaro si diversi canali esteri in modo completamente legale, dove e quando vedere è tutto indicato all'interno dell'articolo.

In termini di classifica si sfideranno al San Paolo la tredicesima e la seconda, il che vuol dire scendere in campo con obiettivi ben differenti. Il Palermo di Iachini mira soprattutto a dar vita a una scia positiva. Dopo la sonora sconfitta contro la Roma, i rosanero hanno messo nei guai il Bologna, imponendosi sul fronte del gioco e del risultato. Soprattutto però hanno tenuto testa all'Inter di Mancini, fermata sull'1-1. Il Napoli sarà stanco ma gasato, volendo proseguire il proprio periodo positivo. Gli azzurri sono attualmente la squadra più in forma del campionato e, grazie alla potenza d'attacco che si ritrovano, potranno sfruttare i pochi varchi che il Palermo lascerà disponibili. Di certo però sarà una dura sfida per Sarri, che dovrà dimostrare, a soli tre giorni di distanza, che la vittoria contro il Chievo non è stata un caso, e che il Napoli è ormai guarito dalla malattia delle medio-piccole.Sul fronte delle formazioni Iachini pare pronto a non cambiare nulla, tentando di mantenere saldi gli equilibri duramente ottenuti. In attacco ovviamente sarà confermata la coppia Gilardino-Vazquez, che finalmente pare pronta a ingranare la giusta marcia. L'argentino italianizzato sta dimostrando quest'anno che il suo gran rendimento non era affatto dovuto alla presenza di Dybala. Anche in questa stagione infatti il pubblico rosanero si sta godendo le sue magiche giocate, e anzi lo ha visto crescere fino a prendersi la squadra sulle spalle. Sarà lui dunque l'avversario da tener maggiormente d'occhio per gli uomini di Sarri. Questi pare aver deciso di operare un cambio per reparto, così da far rifiatare i suoi, data anche la polemica post Chievo sui calendari. Koulibaly potrebbe sedersi in panchina, essendo anche diffidato, mentre in cabina di regia una nuova chance sarà data a Valdifiori. In attacco ha recuperato Insigne, che avrà ancora una volta un posto da titolare. Nessun infortunio dopo l'intervento di Meggiorini, ma soltanto un gran spavento. A riposare in attacco sarà Callejon, sostituito in questo caso da Dries Mertens.

L' incontro si potrà vedere in diretta live streaming con diverse soluzioni anche gratis in italiano su Sky e Mediaset Premium, che rendono disponibili dei servizi per lo streaming con Sky Go e Premium Play, che permettono di visionare le partite in diretta live su tablet e cellulari Android o Apple come iPad e iPhone

Anche l' operatore telefonico Tim permette di vedere le partite in diretta della propria squadra sul cellulare e sul tablet, a 29 Euro per tutta la stagione.

Da non dimenticare anche SkyGo Online che permette ai non abbonati Sky, di acquistare sia la singola partita Napoli-Palermo, sia tutti gli altri incontri.

Oltre a queste opzioni, alcune tv svizzere, tedesche e austriache mandano live lo streaming sui propri siti web.