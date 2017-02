Streaming Inter Roma. Vedere

Inter Roma è la sfida che per diversi anni ha caratterizzato il vertice della serie A. Dopo qualche anno torna ad essere una sfida che può essere determinante in chiave Champions League, visto che i giallorossi sono secondi a 56 punti e i nerazzurri sono quarti a quota 48 punti. La Roma di Spalletti si presenta favorita tuttavia deve stare attenta perché questa Inter ha dimostrato di essere in grado di giocarsela con tutti.

Inter Roma formazioni e ultime notizie

La Roma arriva a San Siro con la speranza di non essere quella brutta, rinunciataria e svogliata che ha rimediato una sconfitta casalinga indolore e conquista il pass per gli ottavi di finale dell'Europa League. I giallorossi, forti del 4-0 inflitto al Villarreal in Spagna, si sono arresi nel ritorno dei sedicesimi per 1-0, offrendo una prestazione non all'altezza ma raggiungendo comunque il traguardo prefissatosi. Privo degli indisponibili Florenzi, Grenier e Nura, Spalletti ha messo in atto il suo turn over ragionato, schierando tra i pali il portiere di Coppa Alisson e Vermaelen al centro della difesa, affidando il centrocampo a Paredes e chiedendo a Totti le sue solite giocate per El Shaarawy e Perotti. Nessuna di loro è atteso in campo pe ril big match della 26esima giornata. Almeno non dal fischio d'inizio.

Difficilmente si vedrà in campo Gabriel Barbosa, uomo partita della vittoria nerazzurra sul Bologna col suo primo gol in serie A. Almeno non dal fischio d'inizio. Il brasiliano è stato nei giorni scorsi al centro dell'attenzione e ha rivelato che sarebbe per lui un onore vestire la maglia numero 10 dell'Inter, auspicando di di giocare un po' di più per conquistare la Selecao». L'emozione non è esaurita e ha spiegato di essere molto contento e felice, oltre che di aver lavorato tanto per un giorno così speciale come quello del primo gol in campionato, nello stadio della prima rete di Ronaldo. La verità - ha precisato il brasiliano - è che era pronto.

Inter Roma streaming: dove e come vedere

Ci sono numerose possibilità per vedere il live streaming gratis da PC, smartphone o tablet di Inter Roma. Come quella che arriva dai siti web delle emittenti estere che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi nei propri Paesi, ad esempio Belteleradio (Bielorussia), Medialaan e RTL (Belgio), MNTV (Birmania), Rede Bandeirantes e Rede Globo (Brasile), Bolivia TV (Bolivia), BHRT e Televizija OBN (Bosnia ed Erzegovina), bTV Action (Bulgaria), CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV (Cina), RCN TV (Colombia), Teletica (Costa Rica), HRT (Croazia), CyBC (Cipro). Occorre però accertarsi dell'assenza di blocchi geografici, introdotti per evitare la diffusione incontrollata delle immagini del campionato italiano di calcio. In ogni caso vale la pena fare un tentativo per la diretta live.

Non è gratis, ma non richiede alcun abbonamento Now TV: la piattaforma di Sky permette di vedere le gare anche senza contratto a 9,99 euro. Poi c'è una proposta solo per abbonati. Si tratta di Sky Go ovvero un'app che non è altro che la trasposizione sui display di smartphone e tablet di quanto si può vedere sugli schermi televisivi. L'alternativa a Sky per la diretta live di Inter Roma è Mediaset Premium con Premium Play, ma solo per abbonati. Per poterne fruire è indispensabile aver sottoscritto un contratto. Andando ancora nel dettaglio delle possibilità per gli utenti italiani per la diretta streaming dei match della Serie A, tra cui Inter Roma, ci sono poi le piattaforme web dei dei bookmaker. Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere le partite in streaming poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi.