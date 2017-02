Juventus Empoli streaming live gratis diretta per vedere lo streaming in chiaro e tv in italiano

AGGIORNAMENTO: Si ritorna a giocare Juventus Empoli dopo che la scora volta i bianconeri pur facendo fatica all'inizio hanno vinto 3-0. Lo streaming di Juventus Empoli si può vedere come visto di seguito in questo articolo

AGGIORNAMENTO: Empoli Juventus, crescono le quotazioni sulla riproposizione in campo dal primo minuto di Stephan Lichtsteiner. Qualche conferma in più dovrebbe arrivare tra pochi minuti, quando i calciatori delle due squadre scenderanno in campo per la fase di riscaldamento. Allegri sembra intenzionato a dare ancora fiducia allo svizzero ormai recuperato.

AGGIORNAMENTO: Empoli Juventus, ci sarà un turno di riposo, almeno parziale dall'inizio della gara, per Dybala? Il croato Mandzukic è in rampa di lancio e chiede maggiore spazio in una stagione in cui sta facendo fatica ad emergere. D'altronde Dybala è recentemente apparso timido e poco deciso in fase di conclusione. Lo streaming in diretta live, dove e come vedere, su quali siti web e link migliori anche gratis in italiano lo abbiamo visto nell'articolo.

Può sembrare uno scontro testa-coda, e invece a dividere Empoli e Juventus in classifica c'è un solo punto. Nonostante la differenza di tasso tecnico, il cammino delle due compagini in questo primo scorcio di campionato è stato abbastanza simile: un inizio a dir poco traballante, a cui è seguito un parziale aggiustamento. L'Empoli di Giampaolo, dopo aver centrato tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare, non vuole fare la vittima sacrificale contro i campioni d'Italia in carica, forte anche del ritorno in grande stile del suo gioiellino Riccardo Saponara (un assist e una rete nelle ultime due giornate). È a lui che gli azzurri chiederanno ancora una volta di accendere il proprio gioco e di ispirare la coppia d'attacco titolare Maccarone-Pucciarelli. A centrocampo Zielinski e Paredes sono quasi certi di una maglia da titolare, per il posto rimanente nel 4-3-1-2 rimane però il ballottaggio tra i giovani Maiello e Dioussè. Si prevede un cambio invece in difesa, con Laurini al posto di Zambelli sulla destra e Tonelli, Costa e Mario Rui a completare il reparto.

Se l'Empoli sembra aver trovato la propria quadratura, la Juventus cerca ancora con alterne fortune un'amalgama per la propria rosa, orfana di pilastri non facilmente sostituibili come Pirlo, Vidal e Tevez. Contro l'Empoli Allegri dovrà ancora fare a meno di Roberto Pereyra e Asamoah, e potrebbe tenere precauzionalmente in panchina anche Sami Khedira. Dubbi anche sul modulo; il mister sembra ancora indeciso se mantenere l'assetto tattico con difesa a 3, o passare a un più spregiudicato 4-3-3, sacrificando uno dei due difensori centrali (probabilmente uno tra Chiellini e Bonucci) e riproponendo Alex Sandro sulla sinistra. Confermato invece Lichtsteiner dopo l'ottima prova offerta in Champions League. Incerto anche il destino di Hernanes; l'ex interista ha offerto l'ennesima prova opaca contro il Moenchengladbach, e potrebbe lasciare il posto a uno tra Sturaro e Lemina. Grossi dubbi anche in attacco, soprattutto alla luce del dubbio tra un reparto a 2 con Morata e Dybala, e uno a 3, con eventualmente Cuadrado, Morata e il croato Mandzukic come terminale offensivo centrale. Con un centrocampo a 5 Cuadrado verrebbe arretrato nel ruolo di ala destra. Bianconeri favoriti, ma attenzione a un Empoli con morale alto e un Saponara che dopo la lunga squalifica è rientrato con una gran voglia di rimettersi in mostra.

La partita Empoli-Juventus si potrà vedere in diretta live streaming gratis e in italiano.

La partita sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky e Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play, che permettono di visionare le partite in diretta live su iPhone, iPad e su cellulari e tablet Android.

Degno di nota anche SkyGoOnline che offre la possibilità di acquistare la singola partita Empoli-Juventus con la qualità di Sky anche ai non abbonati.

Accanto a queste opzioni, svariate tv straniere come ORF, RSI, LA2 e RTL che avendo ottenuto i diritti tv per l'Europa League trasmettono online lo streaming sui rispettivi siti internet.