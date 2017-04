Roma Lazio streaming su link, migliori siti web. Vedere gratis diretta live (aggiornato)

Roma-Lazio non è mai una partita scontata: il derby della capitale infiammerà il mezzogiorno di domenica 30 Aprile, per la trentaquatresima a giornata di serie A. L'incontro si disputerà alle ore 12,30

AGGIORNAMENTO: Ci si gioca chiaramente molto, non c'è solo il fascino della disfida cittadina, ma il secondo posto, il terzo e il quarto possono dipendere dal risultato. E anche una speranza per il tricolore...Lo streaming di Roma Lazio si può vedere a QUESTO LINK

AGGIORNAMENTO: Si ritorna ancora una volta a disputare Roma Lazio una sfida che si è più volte vista quest'anno. E per vedere Roma Lazio in streaming anche questa volta vi sono numerosi metodi aggiornati gratis e legali

AGGIORNAMENTO: Roma Lazio, a svolgere una seduta pre-gara più intensa è il belga Nainggolan. Non ci sorprende, considerando che il centrocampista si trova sempre al centro delle azioni dei giallorossi. Senza dubbio Garcia gli avrà chiesto di raddoppiare l'attenzione in fase difensiva e la velocità nel lanciare gli Salah e Gervinho.

AGGIORNAMENTO: Roma Lazio, ce la farà Rudiger a reggere la pressione del derby? La domanda è d'obbligo poiché Garcia è intenzionato anche questa volta a consegnargli una maglia da titolare proprio quando il reparto arretrato è finito nel mirino della critica e il centrale, in particolare, è l'elemento più in affanno.

Sarà trasmesso in diretta televisiva praticamente in tutto il mondo, come avviene ormai da qualche anno per tutti gli eventi di questa importanza: Roma-Lazio non è più solo la sfida per il predominio in una città, perchè in questa stagione, soprattutto la Roma, con il derbysi gioca punti fondamentali per la conquista dello scudetto.

Ha già dovuto cedere, secondo alcuni immeritatamente, punti importanti sabato sera a San Siro contro l'Inter: la squadra di Rudy Garcia non può più permettersi passi falsi se vuole stare al passo dei nerazzurri e della Fiorentina, questa settimana impegnata nel posticipo di domenica sera alle 20.45 nella non facile trasferta di Genova.

La Roma arriverà all'Olimpico senza lo squalificato Pjanic, ma con una formazione in grado comunque di far male alla difesa avversaria: in attacco ci saranno Dzeko, Salah e Gervinho, con le incursioni dei centrocampisti Florenzi e Nainggolan che cercheranno di mettere in difficoltà Marchetti e compagni.

Se la Roma viene dalla gara di mercoledì scorso in Champions vinta soffrendo per 3 a 2 contro il Bayer Leverkusen, anche la Lazio sarà abbastanza provata visto l'impegno di giovedì in Norvegia: i biancocelesti hanno ritrovato morale dopo la sonora sconfitta di domenica scorsa contro il Milan, vincendo per 2-0 con doppietta di Ðordevic contro il Rosenborg in Europa League.

Pioli dovrebbe lasciare a riposto proprio Ðordevic e schierare la sua formazione titolare con in attacco Klose, Candreva e Felipe Anderson. A centrocampo spazio a Onazi, Lulic e Biglia e la difesa sarà a quattro con Mauricio, Gentiletti, Radu e Basta davanti a Marchetti che sorveglierà, come di consueto, i pali. Pessima tegola per il mister biancoceleste che proprio in settimana ha saputo che De Vrij non tornerà in campo prima di diversi mesi. Indisponibile anche Parolo.

Tra i giallorossi gli unici a non essere disponibili per il derby capitolino saranno Totti, Maicon e l'infortunato Strootman, che ha però ripreso a correre.

Arbitrerà l'incontro il signor Tagliavento di Terni: gli assistenti saranno Tonolini e Manganelli, con Passeri quarto uomo. Curiosità: la Lazio ha vinto soltanto una volta in tre derby arbitrati dal sig. Tagliavento di Terni.



La partita tra Roma-Lazio verrà trasmessa in diretta streaming gratis con il commento live in italiano.

Anche l' operatore telefonico Tim fà vedere la partita della propria squadra sul cellulare e sul tablet, a 29 Euro a stagione per i clienti.

Dal 2014 è disponibile anche SkyGoOnline che permette ai non abbonati Sky, di acquistare sia la singola partita Roma-Lazio, sia tutti gli altri incontri.

Accanto a queste opzioni, si trovano su internet diverse tv straniere come Orf, Rtl, Rsi e La2 hanno acquistato i diritti tv del Campionato di Calcio italiano e quindi rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti internet.