Juventus Milan streaming su link, siti web migliori live gratis diretta. Dove vedere (aggiornato)

AGGIORNAMENTO: Si gioca il ritorno di Juventus Milan. Ecco come si può vedere con metodi e sistemi aggiornati lo streaming di Juventus Milan che tra pocho inizierà. Lo si può vedere in basso

AGGIORNAMENTO: Juventus Milan, uno dopo l'altro, tutti i rossoneri hanno preso la strada del tunnel che conduce agli spogliatoi. Abbiamo notato molta intensità negli eserciti da parte di Niang, in campo dal primo minuto insieme a Bacca e a Cerci. Solo panchina con possibile ingresso nel corso della ripresa per il brasiliano Luiz Adriano.

AGGIORNAMENTO: Juventus Milan, Chiellini e Bonucci sono pronti ad alzare il muro per arginare gli attacchi rossoneri. Tuttavia contro la velocità di Bacca occorre maggiore attenzione. Nelle ultime uscite, i due sono stati più volte incerti. A ben vedere il meglio lo hanno dato con lo schieramento a tre insieme a Barzagli. Per vedere la partita in streaming live gratis in italiano e la diretta abbiamo indicato in questo articolo vari metodi tramite app, siti web e link, oltre che emittenti straniere che trasmettono in chiaro.

Partita delicata allo Juventus Stadium l’anticipo di sabato sera, I bianconeri di Massimiliano Allegri affrontano i rossoneri di Mihajlovic con l’intenzione di allungare la striscia vincente che dura ormai da due turni, ma si trovano di fronte un Milan che vuole continuare nella sua risalita in classifica. Per entrambe le formazioni sarà molto importante anche la situazione dei vari giocatori che sono stati impegnati con le nazionali, ed il loro stato di forma e di stanchezza. Per i bianconeri ci sarà anche da tenere presente l’impegno successivo, in Champions League, una partita delicata contro il Manchester City, che può dire molto sia sulla qualificazione che sul primo posto, attualmente detenuto dagli inglesi.

In casa Juventus, alla ripresa degli allenamenti, che come sempre si sono tenuti a Vinovo, sono arrivati dalle loro nazionali acciaccati diversi giocatori, Buffon, Mandzukic, Caceres e Lichtsteiner, mentre non ci sono problemi per quanto riguarda Morata, in quanto il centravanti spagnolo, dopo non essere stato utilizzato dal suo CT nella prima amichevole, ha visto saltare la seconda a seguito dei tragici fatti di Parigi. Ultimo a tornare è stato Dybala, ma anche per lui non sembrano esserci problemi, e quindi si preannuncia un impiego in coppia dei due, almeno ad inizio gara in un tridente d’attacco completato da Cuadrado, che non è stato convocato dalla sua nazionale ed è quindi rimasto ad allenarsi in Italia. Qualche problema per Allegri invece in difesa visto che la Juventus non dispone di Padoin, fermo per un infortunio muscolare ed anche Asamoah è ancora in fase di guarigione. Visti gli acciacchi di Caceres e Lichtsteiner potrebbe quindi essere il momento del rientro tra i titolari di Barzagli, per una difesa a tre con Bonucci e Chiellini. In preallarme anche Neto, ma con molta probabilità Buffon potrà essere il difensore della porta juventina anche con il Milan dopo averlo fatto molto bene con la nazionale azzurra.

Per quanto riguarda i rossoneri, anche Mihajlovic controllerà la situazione dei suoi nazionali fino all’immediata vigilia della gara, ma intanto ha la disponibilità sia di Alex che Bonaventura ed anche Abate ha ripreso ad allenarsi con i compagni e potrebbe venire convocato. In porta sarà confermato il giovane Donnarumma, con Diego Lopez ancora fermo, così come lo sono Bertolacci, Menez, Balotelli, che è stato operato per la pubalgia, e De Jong, che ha accusato un infortunio muscolare nei primi allenamenti settimanali. In attacco Mihajlovic si porta dietro un dubbio, se continuare con il solo Bacca come punta centrale, oppure affiancargli Luiz Adriano. Decisione che sarà presa solo nella mattina di sabato. Il tecnico rossonero aveva paura di perdere anche De Sciglio, ma il terzino azzurro appare completamente recuperato e sarà dunque della gara.

Juventus-Milan si potrà vedere in diretta streaming gratis, in italiano e live.

La partita Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta sulla tv satellitare Sky e sul digitale terrestre Mediaset Premium, che offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, che permettono di visionare le partite in diretta live su iPhone, iPad e su cellulari e tablet Android.

Anche la compagnia telefoniche Tim danno la possibilità di vedere in diretta le partite della propria squadra del cuore su tablet e cellulare.

C'è anche SkyGo Online che permette di acquistare le partite, compresa Juventus-Milan con la qualità della tv di Murdoch ai non abbonati. Il prezzo della singola partita è di 9.90 Euro, ma spesso ci sono interessanti promozioni che permettono di ridurre il costo.

Accanto a queste opzioni, si trovano su internet diverse tv straniere come La2, Orf, Rtl e Rsi che avendo comprato i diritti tv per la Serie A del campionato italiano trasmettono in streaming online sui propri siti web. Diversi di questi canali, addirittura, è possibile vederli in molte zone e città del nord via satellite o antenna del digitale terrestre.