Palermo Juventus streaming live gratis su link, canali tv, link da vedere diretta (aggiornamento)

AGGIORNAMENTO: Sta per iniziare lo streaming Juventus Palermo. Come sempre grande entusiamo nell'impianto, davvero un uomo in più. Ricordiamo che il Palermo arriva che nelle ultime tre sfide ne ha persa sola una, pareggiando e vincendo l'altra e che ha pareggiato anche con il Napoli. Lo streaming di Juventus Palermo si può vedere con tutti i nuovi metodi e sistemi a QUESTO LINK

AGGIORNAMENTO: Si ritorna a giocare Palermo Juventus. Anche questa volta la Juve è favorita, ma si gicoa prima della Champions League, con diversi cambi e magari la testa altrove...dunque massima attenzione.

AGGIORNAMENTO: Palermo Juventus, solo dopo la comunicazione delle formazioni ufficiali ci sarà una risposta a tutti i dubbi di formazione. Allegri è alla prese con il doppio infortunio di Khedira ed Hernanes. Sicuri del posto sono Marchisio e Pogba, ma sono in crescita le quotazioni di Lemina rispetto a quelle di Sturaro.

AGGIORNAMENTO: Palermo Juventus, Mandzukic è regolarmente a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri in vista della sfida contro gli uomini di Ballardini. Potrebbe iniziare dalla panchina anche se il suo parole alle stelle. La vittoria in coppa è anche merito suo per via del gol decisivo che ha donato serenità all'ambiente. Dove vedere e come, lo streaming in diretta live anche gratis in italiano, lo abbiamo visto in questa news.

I campioni in carica della Juventus arrivano all'incontro con il vento in poppa, forti delle 3 vittorie consecutive in campionato che hanno rilanciato la squadra di Massimiliano Allegri verso i piani alti della classifica. I padroni di casa del Palermo hanno da poco cambiato allenatore, con Ballardini che ha preso il posto di Beppe Iachini, e sono sempre alla ricerca dei nuovi equilibri di squadra. In classifica i rosanero sono al 14° posto con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte), mentre i bianconeri occupato attualmente il 6° posto con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Nell'ultimo turno di campionato il Palermo ha colto un importante pareggio sul campo della Lazio (1-1 il finale all'Olimpico), mentre i bianconeri hanno vinto allo Juventus Stadium contro il Milan per 1-0 grazie ad un bellissimo gol di Paulo Dybala.

Ballardini per la partita contro i bianconeri dovrà fare a meno degli infortunati Djurdjevic e Vitiello. Il tecnico rosanero dovrebbe riproporre il modulo 4-3-1-2 visto anche a Roma contro la Lazio, con Sorrentino titolare inamovibile tra i pali, Goldaniga e Gonzalez al centro della difesa con Struna e Lazaar nel ruolo di terzini. In linea mediana il regista sarà Jajalo, con Rigoni e Hiljemark ai suoi fianchi. In avanti toccherà a Brugman agire alle spalle dei due attaccanti che saranno ancora una volta Gilardino e Vazquez. In casa bianconero si allunga la lista degli indisponibili per Allegri che oltre ai vari Pereyra, Hernanes, Asamoah e Khedira dovrà fare a meno anche di Mandzukic a causa di un affaticamento muscolare. Il tecnico livornese dovrebbe presentarsi a Palermo con il 3-5-2 con Gigi Buffon tra i pali e la classifica difesa a 3 formata dal trio azzurro con Barzagli, Bonucci e Chiellini. A centrocampo le scelte sono obbligate e giocheranno Pogba, Marchisio e Sturaro, con Cuadrado sulla fascia destra ed Alex Sandro sul versante opposto. La coppia d'attacco sarà formata dall'ex rosanero Dybala e Alvaro Morata.

Al Barbera le due squadre si sono già affrontate in altre 26 occasioni. Il bilancio è nettamente in favore della Juventus che ha vinto in 12 occasioni, mentre le vittorie dei padroni di casa sono appena 6. Per 8 volte la partita è finita con un pareggio. Lo scorso anno a Palermo vinsero i bianconeri per 1-0 grazie ad un gol di Alvaro Morata.

La partita Palermo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che per i loro clienti rendono disponibile lo streaming delle partite tramite le app Sky Go e Premium Play, che permettono di vedere le partite in diretta live su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad.

Anche Tim permette di vedere le partite in diretta della propria squadra sul cellulare e sul tablet, a 29 Euro per tutta la stagione.

C'è anche SkyGo Online che permette ai non abbonati Sky, di acquistare sia la singola partita Palermo-Juventus, sia tutti gli altri incontri. Il costo del singolo evento è di 9,90 Euro, ma è possibile aderire a promozioni con cui è possibile abbassare il prezzo.

Oltre a queste opzioni, alcune emittenti straniere hanno acquistato i diritti tv del Campionato di Calcio italiano e quindi trasmettono in streaming online sui propri siti web.