Inter Napoli streaming su siti web migliori, link live gratis diretta. Dove vedere

Il San Paolo si tinge di azzurro per la sfida Scudetto tra Napoli e Inter: la squadra di Mancini potrebbe cercare il colpaccio in trasferta è mantenere saldo il primo posto in classifica.

AGGIORNAMENTO: E siamo arrivati al ritorno di una sfida che oltre ad essere storica e comuque sempre interessante, stavolta vale davvero molto per raggiungere degli obiettivi importanti per entrambe le compagini. Si potrà vedere Inter Napoli streaming on almeno quattro modi differenti

AGGIORNAMENTO: Napoli Inter chi vince potrà approfitare del passo falso della Fiorentina che è stata blcocato da un buon Sassuolo sul pareggio 1-1 dopo essere andato in svantaggio e aver più volte sofferto. Lo streaming gratis live, dove vedere su siti web e link migliori anche gratis in italiano lo abbiamo trattato nella news.

AGGIORNAMENTO: Napoli Inter, marcia di avvicinamento al big match della quattordicesima giornata. Per i nerazzurri si tratta di una ghiotta opportunità per rafforzare la prima posizione classifica. In attesa del fischio d'inizio, filtrano le notizie sulla presenza di Icardi al centro dell'attacco insieme a Ljajic e Perisic.

AGGIORNAMENTO: Napoli Inter, i partenopei si presentano alla sfida che vale la vetta della classifica con la formazione tipo. Scenderanno in campo dal primo minuto sia Higuain, in perfette condizioni nonostante il piccolo allarme dei giorni scorsi e sia Insigne, tenuto a riposo nella gara infrasettimanale di Europa League.

Lunedì sera si giocherà la quattordicesima giornata di Serie A e l'Inter proverà a centrare la sua decima vittoria in questo Campionato. Per i nerazzurri un risultato positivo contro il Napoli suonerebbe come una vera e propria impresa, anche perché gli azzurri sono imbattuti da dodici giornate consecutive. Il cammino di Sarri e della sua squadra è positivo pure in Europa, con i partenopei che hanno vinto cinque partite totalizzando quindici punti, incassando un solo goal e segnandone diciassette. Numeri davvero impressionanti quelli del Napoli, ma che sembrano non preoccupare Mancini: l'Inter è reduce dalla vittoria per 4 a 0 con uno spento Frosinone e, in questo Campionato, ha subito soltanto sette reti.

Per questa trasferta i nerazzurri si presenteranno al San Paolo schierando un 4-3-3 privo di Kondogbia e Vidic, mentre a centrocampo Felipe Melo occuperà la mediana insieme a Medel e Guarin. In attacco, molto probabilmente, Icardi partirà dalla panchina: l'argentino, infatti, lascerà spazio a Ljajic che insieme a Perisic e Jovetic formerà il tridente offensivo con cui Mancini cercherà di mettere in difficoltà la squadra campana. In difesa Nagatomo sarà ancora una volta uno dei titolari, mentre Juan Jesus potrebbe partire dalla panchina e lasciar spazio a D'Ambrosio.

Dopo la vittorie contro il Verona e quella in Belgio con il Club Brugge, il Napoli ha nelle gambe una maggiore stanchezza rispetto all'Inter, ma potrà contare sul supporto dei propri tifosi e su una squadra che ormai viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Gli azzurri schierereranno ancora una volta la loro consueta formazione: 4-3-3 con Ghoulam e Hysaj che occuperanno le due corsie laterali della difesa, mentre i centrali saranno Koulibaly e Albiol. Il centrocampo del Napoli sarà affidato alla qualità di Jorginho, mentre Allan è il vero motore della squadra. Hamsik, con le sue incursioni, potrà aiutare un reparto offensivo tra i migliori in Europa e, soprattutto, il "Pipita" Higuain che, nella gara con l'Inter, cercherà di segnare il suo undicesimo goal in Campionato.

Una sfida davvero affascinante e imprevedibile con due squadre che proveranno entrambe a imporre il proprio gioco. I pronostici sono tutti in favore dei padroni di casa: il Napoli sembra avere un gioco più organizzato rispetto agli avversari ma soprattutto un reparto difensivo imbattuto nelle ultime cinque giornate. L'Inter è una squadra dinamica e con ottimi giocatori, quindi anche i nerazzurri potrebbero cercare un pareggio che gli garantirebbe di mantenere il primo posto in classifica.

La partita Napoli-Inter si potrà vedere in diretta gratis streaming live con il commento in italiano su Sky e Mediaset Premium, che offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, con cui vedere le partite in diretta live su tablet e cellulari Android e sui prodotti Apple iPhone e iPad

Anche Tim permettono di vedere le partite in diretta della propria squadra sul cellulare e sul tablet.

Dal 2014 è disponibile anche SkyGoOnline che permette di acquistare la partita Napoli-Inter per chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre la tv satellitare.

Accanto a queste opzioni, diversi canali stranieri quali RSI, Rtl, La2 e Orf che avendo ottenuto i diritti tv per l'Europa League permettono di vedere le partite anche sui loro siti online.