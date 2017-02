Fiorentina Udinese streaming live gratis diretta. Dove vedere su link, siti web migliori

AGGIORNAMENTO: Ed eccoci al ritorno di Fiorentina Udinese, con i Viola che devono vincere nella speranza di poter trovare ancora una via per l'Europa. Lo streaming di Fiorentina Udinese con tutti i sistemi aggiornati dove poter DAVVERO vedere la sfida lo abbiamo visto in QUESTO ARTICOLO APPENA SCRITTO

Allo stadio di Firenze, per il quindicesimo turno di andata si sfidano Fiorentina ed Udinese, con i viola a 29 punti, due di distacco dalla vetta, e l’Udinese che con i sei delle due ultime vittorie consecutive si è rilanciato a quota 18, mettendo anche al sicuro la panchina di Colantuono. In settimana poi i bianconeri friulani hanno vinto anche in Coppa Italia contro l’Atalanta guadagnandosi così il diritto di sfidare la Lazio nell’ultimo turno. Dopo dodici giornate di campionato solo con vittorie o sconfitte, la Fiorentina ha centrato due pareggi consecutivi, i primi due stagionali, contro l’Empoli in casa pere 2 – 2 ed al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 1 – 1. Paulo Sousa dunque, vuole tornare ad ottenere i tre punti davanti al suo pubblico, anche per caricarsi in vista dell’ultimo impegno europeo contro il Belenenses di giovedì prossimo nel quale si decide la qualificazione in Europa League.

Le due squadre hanno un obiettivo diverso in campionato: quello dei viola, seppur non con grande clamore, è quello di lottare fin quando possibile per lo scudetto, pur a fronte di una rosa che va senza dubbio rinforzata nel prossimo mercato di gennaio. L’Udine vorrebbe prendersi un posto in Europa League, ma deve anche affrontare il problema "Di Natale", che sembra intenzionato a smettere con il calcio, ma intanto domenica scorsa è stato importante per la vittoria sul campo del Chievo, ed in Coppa Italia ne ha messi due contro l’Atalanta.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo al fischio d’inizio, gli ospiti hanno ancora diversi infortunati, come Kone, Merkel, Zapata ed Hertezux, mentre sta migliorando, seppur lentamente, Guilherme. Colantuono deve fronteggiare quello che è il miglior attacco della massima serie e davanti a Karnesis spera di poter schierare Wague, che si è allenato in maniera ridotta tutta la settimana, insieme a Danilo e Felipe. Poi centrocampo a 5 con le due fasce laterali occupate da Widmer ed Edenilson, e Badu, Iturra e Lodi nella zona centrale. In attacco Thereau, che ha segnato al Bentegodi, sarà affiancato da Aguirre, mentre Di Natale fornirà il consueto cambio di ritmo dalla panchina. In casa viola torna sicuramente Alonso, che ha anche prolungato il suo contratto e ci sarà dal primo minuto Kalinic. Roncaglia, che è squalificato in Europa league, è sicuro di uno dei posti in difesa, dove Tomovic potrebbe sostituire Astori. A centrocampo sicuro Borja Valero, con ballottaggio tra Vecino e Mario Suarez e tra Badelj e Mati Fernandez. 3 – 4 – 2 – 1 il modulo usato anche in questa occasione da Paulo Sousa.

