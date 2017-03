Serie A 2016-2017, massima attenzione per Roma-Napoli sabato alle 15, snodo fondamentale per saggiare le ambizioni di entrambe le compagini. Maurizio Sarri ancora sotto esame

Solo un momentaneo black-out o l'inizio di una mini-crisi? L'imminente big match contro la Roma sarà l'occasione per capire se poter archiviare la sorprendente sconfitta per 2-0 contro l'Atalanta come un incidente di percorso poco influente, o se sarà l'indizio di qualcosa che si potrebbe incrinare. In Coppa Italia contro la Juventus si è visto comunque un Napoli in palla solo a metà nonostante le numerose seconde linee schierate da Sarri, e il 3-1 lo dimostra. Iniezione di fiducia anche per Josè Callejon, apparso piuttosto in ombra nelle ultime uscite ma tornato al gol proprio contro la Juventus.

Roma Napoli: probabili formazioni e come arrivano

Contro la Roma mister Sarri dovrebbe schierare il suo undici tipo, con proprio Callejon in attacco assieme ai totem Mertens e Insigne, dai quali ci si aspettano le migliori invenzioni offensive. Dietro di loro la classica linea di centrocampo a tre con Hamsik, Diawara e il tuttofare ex Udinese Zielinski, mentre in difesa è pronta a ricomporsi la coppia Koulibaly-Albiol, con l'ex Empoli Hysaj e Ghoulam rispettivamente sulla fascia destra e sinistra. L'allenatore partenopeo sembra ormai aver trovato la sua formazione tipo, ed è difficile che in vista di una partita così importante possa stravolgere un impianto di gioco e di formazione ormai piuttosto solido.

Umore tutt'altro che brillante in casa Roma. In campionato la squadra di Spalletti vince ma non riesce a ridurre le distanza dalla Juventus e in Coppa Italia è reduce da una pesante sconfitta contro la Lazio. La squadra è quindi ancora sotto la lente d'ingrandimento e sarà fondamentale per le ambizioni scudetto della Roma non fare passi falsi contro il Napoli.

Roma Napoli streaming: dove e come vedere

Ci sono numerose possibilità per vedere il live streaming gratis da PC, smartphone o tablet di Roma Napoli. Come quella che arriva dai siti web delle emittenti estere che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi nei propri Paesi, ad esempio Belteleradio (Bielorussia), Medialaan e RTL (Belgio), MNTV (Birmania), Rede Bandeirantes e Rede Globo (Brasile), Bolivia TV (Bolivia), BHRT e Televizija OBN (Bosnia ed Erzegovina), bTV Action (Bulgaria), CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV (Cina), RCN TV (Colombia), Teletica (Costa Rica), HRT (Croazia), CyBC (Cipro). Occorre però accertarsi dell'assenza di blocchi geografici, introdotti per evitare la diffusione incontrollata delle immagini del campionato italiano di calcio.

Non è gratis, ma non richiede alcun abbonamento Now TV. La piattaforma di Sky permette di vedere le gare anche senza contratto a 9,99 euro. L'alternativa a Sky per Roma Napoli è Mediaset Premium con Premium Play, ma solo per abbonati. Per poterne fruire è indispensabile aver sottoscritto un contratto. A chiudere il ventaglio delle possibilità, ecco lo streaming di Roma Napoli con i siti dei bookmaker. Tuttavia occorre sapere che ci sono alcuni limiti con cui fare i conti, come la registrazione e l'attivismo in termini di puntate ovvero del possesso di un conto aperto. E poi, non sono trasmesse tutte le gare della Serie A, ma viene fatta una selezione anche in base alla gestione dei diritti alla proposizione delle immagini.