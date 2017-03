Roma Napoli come vedere in streaming

Si gioca una sfida per capire se il secondo posto è un affare solo per una o al massimo due, se la Juve cedesse, oppure se tutto può accadere nelle zone alte.

Roma Napoli stanno facendo un po' di fatica a tenere il passo della capolista. In classifica il Napoli è 3° con 54 punti alle spalle della Juventus (66 punti) e della stessa Roma (59 punti). Nell'ultima gara di campionato i partenopei hanno perso in casa contro l'Atalanta e arrivano al big match dello Stadio Olimpico con qualche incertezza in più. I capitolini si sono smarriti nel derby con la Lazio (sconfitta per 2-0) ma nell'ultima giornata di campionato la squadra di Luciano Spalletti ha vinto per 3-1 in trasferta contro l'Inter. Le due squadre hanno i migliori attacchi del campionato, rispettivamente con 60 reti (Napoli) e 57 reti (Roma). Si prevede allora un grande spettacolo in campo per tutti i 90 minuti.

Roma Napoli formazioni e ultime notizie

Sabato pomeriggio Maurizio Sarri va dunque in cerca di riscatto. Il tecnico toscano opterà ancora per il 4-3-3 schierando Reina in porta, Albiol e Koulibaly al centro della difesa, Hysaj nel ruolo di terzino destro e Ghoulam terzino sinistro. A centrocampo il regista sarà ancora Diawara che sarà affiancato da Zielinski ed Hamsik. Davanti spazio al trio delle meraviglie, con Callejon e Insigne accanto a Mertens. Per quanto riguarda la Roma, Luciano Spalletti opterà per il 3-4-2-1 che vedrà Szczesny tra i pali ed una linea difensiva con Manolas, Fazio e Rudiger. Nessuna novità a centrocampo dove Strootman e De Rossi e Nainggolan faranno gli straordinari. In attacco Dzeko è sicuro del posto, con Nainggolan e Salah ancora favoriti per le altre due maglie da titolari.

Roma Napoli streaming: come vedere

Roma Napoli viene trasmessa sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium. In contemporanea è disponibile lo streaming della gara tramite le app Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android. Sky rilancia poi con Now TV, piattaforma per la vedere anche una sola gara, tra cui Roma Napoli, senza abbonarsi e al costo di 9,99 euro. Tra le opzioni per gli utenti italiani c'è poi quella dell'operatore telefonico Tim, solo per i suoi clienti, con cui vedere in streaming gli incontri della propria squadra a 1,99 euro, a cui aggiungere 9,99 euro solo la prima volta come forma di abbonamento.

Sono poi in tanti, nonostante i limiti che presentano, a suggerire di vedere lo streaming di Roma Napoli su uno dei siti dei boookmaker che operano in Italia o sulle piattaforme Internet dei canali satellitari dei Paesi esteri che hanno acquistato i diritti per la gestione delle immagini: è possibile tentare con i Paesi Bielorussia con Belteleradio, Belgio con Medialaan e RTL, Birmania con MNTV, Brasile con Rede Bandeirantes e Rede Globo, Bolivia con Bolivia TV, Bosnia ed Erzegovina con BHRT e Televizija OBN, Bulgaria con bTV Action , Cina con CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV, Colombia con RCN TV, Costa Rica con Teletica, Croazia con HRT, Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Finlandia con Yle, Francia con D8.