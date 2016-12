Menù di Natale: ricette tradizionali e originali con idee dello chef per primi e secondi piatti, antipasti e dolci

AGGIORNAMENTO Le abbiamo chiamato idee delle chef ma in realtà sono ricette che un pò tutti possono fare e vanno a coprire le diverse esigenze per chi vuole fare un menù elaborato oppure più immediato ma non per questo meno importante

Menu cena e pranzo di Natale

Mancano pochi giorni all'inizio delle feste Natalizie che si ha con il classico cenone di Natale in genere a base di pesce con antipasti, primi piatti e secondi tradizionali della propria regione, quasi sempre pesce di mare ma in quei paesi dell'entroterra vicini a laghi e fiumi si usa spesso anche quello d'acqua dolce come l'anguilla.

Il giorno dopo, per il pranzo di Natale, il Menu natalizio è esclusivamente a base di carne dai classici cappelletti, lasagne, agnello e patate a piatta più locali spesso cotti dalla nonna. Vediamoli nel dettaglio.

Ricette tradizionali Natale

Iniziamo dalle ricette tradizionali che caratterizzano il Menu Natale, tra i primi si possono segnalare i ravioli ripieni, oppure i tortelloni e gli agnolotti al brodo. Tutti piatti tipici che si usano nel pranzo natalizio. Se si vuole continuare sulla strada della tradizione anche per i secondi ecco che si potrebbero preparare piatti come lo stinco di vitello condito con melagrana oppure il cappone ripieno.

Infine con i dolci si potrebbe provvedere a preparare il buccellato. Si tratta di un dolce tipico natalizio, che si può preparare in modo rapido e con ingredienti semplici e genuini.

Ricette originali Menu Natale

Se invece si vuole cucinare qualcosa di diverso, ma che abbia un gusto unico e che venga apprezzato da tutti, ecco alcune idee saporite che possono fare contenti tutti. Iniziamo dal primo ecco una proposta di ricetta originale, ossia risotto con petto d'anatra, melagrana e porto. Si tratta di un piatto che garantisce un mix di sapori davvero particolare, che può essere goduto al massimo sia con un bicchiere di vino rosso che di vino bianco.

Passando ai secondi ecco due idee interessanti: la prima riguarda i rosti di lenticchie rosse con capesante. Si tratta di un piatto gustoso e leggero, che potrebbe essere usato anche come antipasto, inoltre il sapore delle capesante lo rendono un piatto ancora più elegante e raffinato. Un'idea più semplice invece è quella del filetto arrosto, che si può realizzare in modo rapido e soprattutto garantisce la soddisfazione di tutti coloro che sono a tavola visto che questo piatto piace a tutti.

Dolci natalizi

Infine eccoci ai dolci, con diverse idee da provare. Il panettone farcito con crema all'arancia rappresenta una variante straordinaria del classico panettone servito a tavola, in particolare la crema all'arancia è un qualcosa di straordinario immerso nel panettone. Poi si potrebbe fare anche il tiramisù di pandoro, che risulta essere ancora più saporito rispetto al classico tiramisù, visto che vi è la presenza del soffice pandoro.