Fiorentina Juventus streaming per vedere live gratis.

AGGIORNAMENTO: Juventus Fiorentina, e se tra i protagonisti di questa gara ci fosse il giovane Bernardeschi? Il tecnico portoghese Paulo Sousa sta riponendo molta fiducia nel fantasista toscano e intende mandarlo in campo anche in questa delicata trasferta allo Juventus Stadium. Solo panchina per Giuseppe Rossi e Babacar.

Le due squadre vantano un una rivalità storica, che risale al 1928, quando i bianconeri vinsero per 11 a 0, dando il via ad un’inimicizia che è durata nel tempo. Negli scontri diretti la Juventus ha sempre avuto la meglio sugli avversari, infatti in 76 incontri ha vinto per 50 volte, con 20 pareggi e 6 sconfitte. Anche nel posticipo di domenica i bianconeri sono dati per favoriti e cercheranno di replicare il successo ottenuto nell’ultimo incontro con la Fiorentina, avvenuto nella passata stagione e finito per 3 a 2, con reti di Tevez (doppietta) e Llorente, per la Juve e Gonzalo Rodríguez, su rigore, e Ilicic, per i viola.

La Juventus che ha perso l’ultima partita contro il Siviglia, ma si è comunque qualificata agli ottavi di Champions League, sembra aver ritrovato il suo equilibrio in campionato, che l’ha portata a vincere le ultime sfide, tra cui quella dell’anticipo di venerdì scorso contro la Lazio, che l’hanno portata con quota 27 punti a occupare il quinto posto della classifica. Per fronteggiare i viola Massimiliano Allegri ricorrerà al solito 3-5-2, con: il trio difensivo Barzagli, Bonucci e Chiellini a protezione della porta di Buffon; Lichtsteiner e Alex Sandro sui lati esterni del campo; Claudio Marchisio, Sturaro, favorito sul rientrante Khedira, e Pogba a metà campo a sostegno della coppia d’attacco formata da Dybala-Mandzukic. Non giocheranno ancora gli infortunati Pereyra, Caceres, Lemina, Hernanes e Asamoah.

La Fiorentina con 32 punti è seconda, è in ottima forma e si presenterà a Torino, con l’obiettivo di guadagnare punti per consolidare la sua posizione in classifica e superare l’Inter capolista, per una sola lunghezza. L’allenatore Paolo Sousa, reduce dalla qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, dopo aver battuto il Belenenses e dalla vittoria contro l’Udinese, per avere la meglio sugli avversari schiererà un 3-4-2-1, formato da: Roncaglia, Rodriguez e Astori in difesa della porta di Tatarusanu; Vecino, Badelj, Borja Valero e Marcos Alonso a centro campo per dare sostegno a Ilicic e Bernardeschi, che si troveranno dietro l’unica punta Kalinic. Indisponibile per infortunio Blaszczykowski e in forse Matías Fernández.



