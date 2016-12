Ricette Natale per vegetariani, vegani: Antipasti di Natale, primi, secondi di carne e pesce, dolci per amici

Ecco un servizio di La7 sul Menu vegano di Natale, più avanti tanti idee per un menu di Natale classico di carne e pesce con alcune ricette anche per vegani e vegetariani.

AGGIORNAMENTO: State ancora organizzando la cena di Natale o il pranzo? Niente paura: in questo articolo tantissime idee di ricette originali e tradizionali anche per vegetaria e vegani. Che ospiti avete? Amici, parenti? Ecco idee per menu a base di carne, pesce e verdure. Senza dimenticare ricette sfiziose per i bambini.

State organizzando la cena di Natale? O il pranzo natalizio? Avete ospiti con esigenze alimentari particoli? Ecco tantissime idee e ricette di Natale per preparare contorni, primi piatti, secondi e dolci di Natale per tutte le esigenze, compresi vegetaria e i più fiscali vegani.

Dagli apertivi al dolce, passando anche per le ricette vegane sono tantissime le pietanze che si possono scegliere per essere portate in tavola per delle ricette di Natale 2016. Tante le possibilità per tutti i gusti, dagli amanti del pesce, agli amanti della carne a i vegani che anche per la sera di Natale si potranno dilettare in ricette gustose.

Idee antipasti di Natale

Per iniziare la cena natalizia con ottimi antipasti natalizi, si può scegliere tra tartine al salmone, con gorgonzola e prosciutto, formaggio e bresaola, pomodorini; cozze gratinate alla tarantina; capesante avvolte nel bacon; vitello tonnato; pizze rustiche e panettone salato da farcire a piacere.

Menu di Natale: ricette primi piatti

Tante anche le idee per portare in tavola un primo piatto di Natale gustoso che in molte case degli italiani deve essere rigorosamente di pesce.

Si possono allora preparare lasagne al salmone con crema di robiola, lasagne ai frutti di mare, paccheri con l'astice, linguine alle vongola, spaghetti o risotto ai frutti di mare, spaghetti al nero di seppia o anche linguine agli scampi con zucchine.

Menu di Natale: ricette secondi piatti

Passando ai secondi per Natale le scelte sono delle più variegate: per chi ama il pesce, può pensare a filetti di tonno grigliati con limone e prezzemolo, salmone affumicato, spigola al sale o tranci di pesce spada cucinato alla pizzaiola, pesce al cartoccio. Spazio poi ad arrosti e rosat beef con patate, filetto al pepe verde se si è in pochi a cena, ma anche anatra all'arancia, o arrosto in crosta.

Ricette contorni per cena e pranzo di Natale

I contorni sono dei più vari, dalla semplice insalata, alle patate al forno, ai carciofi fritti o alla romana, a peperoni arrostiti e zucchine e melanzane gratinate. Per ricette per un menù tutto vegano, si potrebbe iniziare da una bella insalata russa vegana e da tartine vegane, per arrivare a lasagne vegan o cannelloni ripieni vegan all'arrosto vegano di setan.

Per finire i dolci

Grandissima scelta poi per i dolci, da panettone e pandori farciti con creme di tutti i gusti, ai dolci della tradizione tra cartellate, al vin cotto o al miele, ai biscotti di pasta di mandorla, ma si possono realizzare anche classici tiramisù e torte di ogni genere.