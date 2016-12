Auguri Buon Natale animati e Buone Feste simpatici, divertenti, originali

AGGIORNAMENTO: A grande richiesta abbiamo aggiunto una nuova sezione con le immagine di Natale animate, oltre alle centinaia di frasi di auguri già disponibili. Potete trovare foto, gif animate di Natale da inviare per esempio ai propri cari su WhatsApp, Messenger o Facebook. Tramite il QRCode l'invio sarà praticamente immediato, senza necessità di passaggi tecnici.

Ci sono tanti siti che contengono diverse frasi, aforismo oppure testi di semplici sms che però risultato davvero piacevoli e possono essere usati per mandare gli auguri di Natale. In particolare su Cartoline.net diventa possibile trovare tanti frasi interessanti, con le quali esprimere nel modo migliore gli auguri. Tra queste si possono trovare anche frasi religiose, come frasi tratte da importanti citazioni di Papa Giovanni XXIII.

Auguri animati

Su questo sito diventa possibile trovare anche bellissime cartoline rappresentati immagini molto belle del Natale che possono essere inviate per fare gli auguri. Tra quelle più divertenti c'è Babbo natale che balla oppure si può trovare una cartolina personalizzabile, ossia si può inserire il proprio volto e poi inviarla alla persona che si desidera, in questo modo gli auguri saranno ancora più personalizzati. Si possono trovare immagini anche più religiose, come un bellissimo bambinello circondato da stelle oppure un'immagine importante della sacra famiglia.

Cliccando qui si possono trovare centinaia di immagini animate di Auguri di Natale direttamente su Google Immagini.

Preghiere di Natale

Su questo sito infine si possono trovare anche bellissime preghiere, da inviare magari a coloro che si trovano in difficoltà e che cercano un pò di conforto in questo periodo così profondo dell'anno. Oltre ai regali e agli auguri questa festa è importante anche dal punto di vista culinario, allora ecco come prender spunto dal web per fare dei bei piatti.

Andando nella nostra sezione si trovano ricette di tutti i tipi, a partire dagli antipasti, dove piatti originali potrebbero essere peperoni all'aceto balsamico e bocconcini bacon, albicocche e roquefort. Come primi piatti invece sembrano particolarmente gustosi li piatti di Risotto melagrane e speak oppure ravioli in dadolata di zucchine. Infine per i secondi ecco altre idee magari non tipici della tradizione natalizia ma proprio per questo più originali come i miniburger di ceci e il salmone ai funghi, con quest'ultimo che può essere usato anche per la vigilia di natale.