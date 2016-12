Frasi Auguri di Natale religiose: i pensieri, gli auguri e i messaggi di Papa Francesco I Jorge Mario Bergoglio

Il Natale è il momento in cui si cerca di esser ancor di più vicino ai propri cari dimostrandolo in vari modi: con regali per lui e lei, stando insieme per la cena e il pranzo di Natale con ricette sfiziose o ancora rivolgendo degli auguri speciali per chi magari in quei giorni non può stare insieme a noi.

Si tratta di una festa religiosa a cui soprattutto i cattolici sono molto attaccati e a cui lo stesso Papa Francesco I Jorge Mario Bergoglio dedicata spesso pensieri e frasi. Ecco l'ultimo suo post su Facebook di questa mattina 22 Dicembre 2016:

Cari fratelli e sorelle, in questi giorni, contemplando il presepe, ci prepariamo al Natale del Signore. Sarà veramente una festa se accoglieremo Gesù, seme di speranza che Dio depone nei solchi della nostra storia personale e comunitaria. Ogni “sì” a Gesù che viene è un germoglio di speranza. Abbiamo fiducia in questo germoglio di speranza, in questo sì: “Sì, Gesù, tu puoi salvarmi, tu puoi salvarmi”. Buon Natale di speranza a tutti!

o ancora:

Nel Natale Dio adempie la promessa facendosi uomo; non abbandona il suo popolo, si avvicina fino a spogliarsi della sua divinità. In tal modo Dio dimostra la sua fedeltà e inaugura un Regno nuovo, che dona una nuova speranza all’umanità: la vita eterna

Per tante altre frasi di Auguri di Natale religiose rimandiamo alla nostra sezione dedicata.

Regali di Natale idee per lui

Per gli amanti del buon vino d'annata e non solo, bastano 45 centimetri per conservare 24 bottiglie di vino in perfette condizioni climatiche e fare un regalo originale. Sì, perché la cantina vino S3 Scholtès assicura la giusta temperatura con il termostato elettronico, protegge da vibrazioni e umidità grazie al sistema anticondensa e alla camera d'aria isolante, garantisce la giusta circolazione dell'aria e l'esclusione della luce per mezzo dell'interno nero e del perfetto isolamento. Se non fosse per quella porta USB, utile per importare le tracce sul PC in formato MP3 e collegarsi ad altri sistemi audio, il salto nel passato sarebbe completo. In realtà il giradischi con azionamento a cinghia TDK Life on Record propone il calore analogico del vinile e assicura moderni standard elevati di prestazione. E ancora, supporta la velocità di riproduzione a 33 1/3 e a 45 giri e ha in dotazione un cavo USB, i software di conversione MP3 per PC e di alimentazione AC e cavi RCA stereo.

Regali di Natale idee per lei.

Per chi cerca un'idea originale, la coppia non passa inosservata. Caffarel e Thun si uniscono per dare vita alla perfetta creazione natalizia. La raffinatezza delle creazioni dello storico marchio di Bolzano con la dolcezza dei cioccolatini piemontesi d'eccellenza si fondono nell'angioletto che racchiude gustose creazioni assortite ripiene di crema al latte o al cacao. Una nuova e allegra proposta natalizia capace di fare breccia nel cuore di golosi e di amanti del buon gusto. Non solo, ma tra i motivi raffinati come le illustrazioni botaniche o i disegni astratti della collezione di velluti a base lino come righe e bolli di differenti dimensioni, perché non pensare a Chivasso che trova nuovo vigore in questo periodo di regali di Natale.

Frasi auguri di Natale.

Tempo di fare gli auguri per il Natale 2016. Per chi è alla ricerca della frase giusta da inviare con un SMS, via WhatApp o con un messaggio di posta elettronica, consigliamo di consultare il web per la ricchezza e la varietà delle proposte. Nel sito messaggi-online.it, ad esempio, è presente una sezione ad hoc dedicata alla Natale. Le frasi sono pubblicate dagli stessi utenti. In realtà sono tanti i portali che suggeriscono biglietti da stampare, cartoline elettroniche, dediche, frasi ad hoc, GIF animate, poesie, presentazioni in PPS e sfondi per il computer, come cartoline.it o carloneworld.it. Tutte le proposte sono gratuite e originali.

Ricette Natale cucina migliori.

La notte di Natale 2016 è tradizionalmente un richiamo anche per riunirsi a tavola. Non è un caso che proprio in questo periodo si assista alla ricerca delle migliori ricette da proporre per ogni pietanza, primi e secondi piatti, contorni e dolci. Il sito giallozafferano.it, ad esempio, suggerisce il modo migliore per preparare anelli di calamari al forno, anatra all'arancia alberelli di pandoro con crema pasticcera e ribes, alberi di Natale brownies. Analoga ricchezza per buttalapasta.it, fra cui una serie di ricette facili e veloci per chi non può dedicare molto tempo ai fornelli.