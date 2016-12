Frasi auguri Natale formali per clienti, colleghi lavoro, aziende, capo e superiore

AGGIORNAMENTO FRASI AUGURI DI NATALE: Si avvicina la chiusura aziendale per le festività natalizie? In questo articolo numerosi suggerimenti di frasi di auguri di Natale formali per il capo e i clienti e anche per i colleghi con cui abbiamo meno rapporti. In alternativa nella nostra sezione trovate centinaia di frasi di ogni tipo.

Ci si appresta a vivere la festa più importante dell’anno, quella del Natale che tra meno di dieci giorni vedrà riunirsi grandi famiglie e amici. Impazza in questi giorni la corsa al regalo perfetta insieme alla scelta delle pietanze da portare in tavole per la cena del 24 dicembre e il grande pranzo del 25, e c’è chi inizia anche a pensare alle parole giuste da dedicare ad amici, familiari, fidanzati, mariti, compagni, fratelli e sorelle, ma anche a colleghi di lavoro. La scelta di frasi tra cui scegliere per augurare un buon Natale 2016 è ampia, dalle frasi più simpatiche, divertenti ed originali, a quelle più religiose, romantiche e sentimentali, da inviare via sms su cellulari o tramite whats app o su Facebook o via mail.

Auguri di Natale informali

Tra le frasi per auguri di Natale informali si potrebbero considerare le seguenti: ‘Auguro di cuore a te e famiglia un meraviglioso Natale e un felicissimo Anno Nuovo, con molto affetto!’, o ‘Con l'augurio che possa essere esaudito tutto quello che desideri. Buone feste e Buon Natale’, o la classica ‘Che il Natale porti gioia e calore nella tua famiglia’. Ma anche ‘’Tanti auguroni per un Natale di pace e serenità e un Anno Nuovo ricco di piacevoli novità’, ‘Il Natale regala sempre una piccola favola ... Ti auguro che queste feste siano ricche di magiche sorprese’, o la smplice ‘Tanti cari Auguri per un felicissimo Natale! Un abbraccio’.

Frasi Buon Natale formali

Per auguri più formali, andrebbero meglio frasi come ‘E' davvero di cuore che auguro a lei e alla sua famiglia un felice Natale e un buon anno nuovo’, ‘Tanti Auguri di un sereno Natale e Felice Anno Nuovo’, ‘Le invio i miei più sentiti Auguri di Buon Natale’, o ‘Con l'augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l'albero, infinita serenità. Buon Natale’; mentre tra le frasi più divertenti ‘Se qualcuno vestito di rosso ti rapisce e ti chiude dentro a un sacco non preoccuparti... probabilmente qualcuno ha chiesto un tesoro a Babbo Natale’, ‘Ti auguro un buon Natale, un felice periodo di festa e una serena ripresa del lavoro... il più tardi possibile’, o ‘Per augurarti un buon Natale come si deve quest'anno avevo comprato il vestito da Babbo e una slitta con tanto di renne. Poi, però, le renne hanno litigato ed ho dovuto liberarle, la slitta è rimasta senza traino, il vestito mi stava pure troppo largo... il bello è che quello era il mio regalo per te, quindi, ormai, dovrai accontentarti di un semplice bacio, ma pieno d'auguri’.

Ma anche ‘Che la festa di Natale ti porti tutto quello che desideri: Un sacco di divertimento e sorprese! Buon Natale’, Questa frase è in una scatola di pace, piena di gioia, avvolta con amore, firmata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Natale’. Tra le frasi di Natale più divertenti, si può scegliere tra ‘I regali sono avvolti, le calze appese tutto quello che resta ora è il divertimento di una bella vacanza. Buon Natale’, ‘Complimenti che Natale fortunato, hai appena trovato lavoro... a breve arriveranno le altre renne ad aiutarti a trainare la Slitta di Babbo Natale’, ‘Quest'anno spero tu possa ricevere qualcosa di speciale, qualcosa che non hai mai avuto... pensa che emozione sarebbe ricevere... un cervello. Tanti auguri di Natale con tanto affetto’.

Auguri natalizi divertenti

O ancora ecco degli Auguri di Buon Natale simpatici, ecco alcuni esempi: ‘I dati DGT sono molto preoccupanti, il 23% degli incidenti stradali sono causati dal consumo di alcol. Ciò significa che l'altro 77% degli incidenti sono causati da quelli che bevono acqua, succhi di frutta, bibite e caffè. Attenzione agli astemi! Buon Natale’. Tra le frasi religiose tra cui scegliere, ‘Un albero addobbato di auguri … e una stella luminosa sul tuo cammino in questo Santo Natale’, ‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’, ‘Con l’augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l’albero, infinita serenità. Buon Natale’, o ‘Ti sono particolarmente vicino in questo Natale, in cui avverto ancora più forte il calore e il conforto della tua cara amicizia’.