Frasi Auguri Buon Natale per bambini, nipotini, figli e Buone Feste

Si avvicina il giorno di Natale 2016 e ci si prepara anche a dedicare auguri di Buone Feste colleghi di lavoro, amici, dipendenti e clienti. Diverse chiaramente sono le tipologie di frasi e parole da dedicare a seconda del destinatario e che siano su Facebook, Whats app, via mail, o vis sms o su semplici bigliettini, il consiglio è sempre quello di scrivere parole sentite e dettate dal cuore. Di seguito proponiamo una serie di frasi da proporre per ogni genere di augurio da dedicare:

Frasi per auguri di Natale informali: ‘Con l'augurio che possa essere esaudito tutto quello che desideri. Buone feste e Buon Natale’, ‘Auguro di cuore a te e famiglia un meraviglioso Natale e un felicissimo Anno Nuovo, con molto affetto’, ‘Che il Natale porti gioia e calore nella tua famiglia’, ‘Il Natale regala sempre una piccola favola ... Ti auguro che queste feste siano ricche di magiche sorprese’, ‘Tanti auguroni per un Natale di pace e serenità e un Anno Nuovo ricco di piacevoli novità’, ‘Tanti cari Auguri per un felicissimo Natale. Un abbraccio’.

Frasi per auguri formali: ‘Con l'augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l'albero, infinita serenità. Buon Natale’, ‘Di cuore che auguro a lei e alla sua famiglia un felice Natale e un buon anno nuovo’, ‘Tanti Auguri di un sereno Natale e Felice Anno Nuovo’, ‘Le invio i miei più sentiti Auguri di Buon Natale’.

Frasi per auguri per figli più divertenti: ‘Per augurarti un buon Natale come si deve quest'anno avevo comprato il vestito da Babbo e una slitta con tanto di renne. Poi, però, le renne hanno litigato ed ho dovuto liberarle, la slitta è rimasta senza traino, il vestito mi stava pure troppo largo... il bello è che quello era il mio regalo per te, quindi, ormai, dovrai accontentarti di un semplice bacio, ma pieno d'auguri’, Che la festa di Natale ti porti tutto quello che desideri: Un sacco di divertimento e sorprese. Buon Natale’, ‘Se qualcuno vestito di rosso ti rapisce e ti chiude dentro a un sacco non preoccuparti... probabilmente qualcuno ha chiesto un tesoro a Babbo Natale’, ‘Ti auguro un buon Natale, un felice periodo di festa e una serena ripresa del lavoro... il più tardi possibile’, ‘Questa frase è in una scatola di pace, piena di gioia, avvolta con amore, firmata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Natale’, ‘I regali sono avvolti, le calze appese tutto quello che resta ora è il divertimento di una bella vacanza. Buon Natale’, ‘Complimenti che Natale fortunato, hai appena trovato lavoro... a breve arriveranno le altre renne ad aiutarti a trainare la Slitta di Babbo Natale’, ‘I dati DGT sono molto preoccupanti, il 23% degli incidenti stradali sono causati dal consumo di alcol. Ciò significa che l'altro 77% degli incidenti sono causati da quelli che bevono acqua, succhi di frutta, bibite e caffè. Attenzione agli astemi! Buon Natale’.

Frasi religiose per auguri: ‘Un albero addobbato di auguri … e una stella luminosa sul tuo cammino in questo Santo Natale’, ‘Ti sono particolarmente vicino in questo Natale, in cui avverto ancora più forte il calore e il conforto della tua cara amicizia’, ‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’, ‘Con l’augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l’albero, infinita serenità. Buon Natale’.

