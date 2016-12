Ricette di Natale veloci e facili per antipasti, primi, secondi, dolci. Cosa fare, idee migliori, ingredienti

Dovete prepare all'ultimo minuto la cena o il pranzo di Natale? Niente paura! Ecco tante idee facili da realizzare e soprattutto veloci da fare che vi permetteranno di proporre un Menu di Natale completo, buono, piacevole e con qualche novità rispetto ai classici menu natalizi. Ecco i consigli dello chef.

Antipasti veloci

Quante belle idee arrivano da allrecipes.it: panettone salato, spiedini di capesante e prosciutto, bignè salati ai frutti di mare, antipasto di scampi in salsa al curry, antipasto di funghi al forno con pancetta, pinguini di olive, quiche di zucchine e caprino, quiche di porri, nocciole e gruyère, guazzetto di ceci e gamberi, cialde saporite, bignè di patate, involtini di bresaola, funghi portobello ripieni, gamberi saltati in aglio, olio e peperoncino, insalata russa.

Primi facili

Una lunga sfilza di primi piatti viene suggerita da mangiarebene.com. Tra quelli più particolari indichiamo brioche Marina, brioche vegetariana, cannelloni di polenta ripieni di verze e mortadella in salsa di parmigiano, carciofi gratinati con tartufi, cardi gratinati, ceci e castagne di Natale, crepes di ricotta e prezzemolo, crespelle alla crema di zucchine in fiori di zucca, crespelle sorpresa, crumble salato di zucca, frico di patate e formaggio, gnocchi alla parigina, gnocchi di ricotta e spinaci, minestra maritata, patata novella all' uovo, piccola gratinatura al parmigiano col tartufo d'Alba, patate ripiene di funghi e emmental, polenta con intingolo di funghi, quiche ai porri, radicchio grigliato e cannellini, rotolo di trevisana Marina, strudel di cardi, tortellini in brodo, zuppa di pesce russa.

Secondi piatti Menu Natale da leccarsi i baffi

La caratteristica delle ricette di my-personaltrainer.it è l'indicazione del numero di calorie, il tempo di preparazione, il livello di difficoltà e il costo. In vetrina finiscono arrosto di maiale con arance senza grassi aggiunti, arrosto di tacchino con verdure, cotechino e lenticchie, involtini di carne ripieni, pollo ripieno al forno con patate, rotolo di tacchino ripieno con cotechino.

Dolci tradizionali e originali

Si fa decisamente sul serio con i suggerimenti di ricette.pourfemme.it. Al solo leggerli viene l'acquolina in bocca: struffoli napoletani ovvero piccole palline fritte con canditi e ricoperti di miele, passulate calabresi ovvero biscotti sono con frutta secca mista e spezie, torrone siciliano con miele, mandorle e semi di sesamo, biscotti allo zenzero, christmas pudding ovvero il tradizionale dolce natalizio anglosassone, tronchetto natalizio ricoperto con crema al cioccolato o al cioccolato bianco, tartufi vegan, muffin al panettone, zelten con frutta secca e spezie, mostaccioli napoletani.

Un capitolo a parte va riservato alle ricette vegetariane, che comprendono rotolo di pasta sfoglia, timballo di crespelle con carciofi e ricotta, caponata di Natale, cuori di carciofo ripieni, reginette alle lenticchie, risotto al Castelmagno, lasagne al verde fumé, gratin cremoso di patate, strudel di zucchine, ricotta e basilico, gnocchetti alla fonduta, gnocchetti in brodo, budino di parmigiano con verza e crostini, cracker ai capperini, chutney di zucca. Tutta la preparazione viene illustrata passo dopo passo.