Migliori frasi Auguri di Natale e buone feste 2016: le più belle, simpatiche, divertenti, pace e amore bambini, amici, papà, mamma

AGGIORNAMENTO: Siete alla ricerca delle migliori frasi di Auguri di Natale? Ne abbiamo raccolte oltre 200, da quelle divertenti a quelle religiose, da quelle formali a quelle originali per finire ai pensieri per bambini, genitori, parenti e amici.

Ancora pochissimi giorni di attesa prima dell'arrivo del Natale 2016. Quali sono le parole più originali per fare gli auguri? In genere c'è chi sceglie la strada della tradizione e della religiosità, come in fin dei conti è anche giusto che sia considerando le tradizioni di questa ricorrenza, e chi quella della simpatia e della leggerezza. I mezzi utilizzati per comunicare la propria vicinanza sono numerosi: un SMS sul cellulare, un rapido ed efficace messaggio via WhatsApp, un più elaborato messaggio di posta elettronica o un tradizionale biglietto di auguri accompagnato da una bella frase? In ogni caso, il web rappresenta una miniera in cui trovare le frasi più adatte.

Migliori frasi

Il sito nostro sito può essere la soluzioni alla mancanza di fantasia, come dimostrato da questa bella citazione di Rachel Cohn: "Amo la neve per la stessa ragione per cui amo il Natale: unisce le persone, mentre il tempo si ferma. Le coppie che si tengono per mano serpeggiano pigramente per le strade e bambini tirano le slitte e si inseguono con le palle di neve. Nessuno sembra essere in corsa per sperimentare qualcosa di diverso dalla gloria del giorno". Un vero e proprio ritratto con le parole della tipica atmosfera di Natale: in quanto la dedicheranno a parenti, familiari e amici? Trovete le migliori frasi di auguri qui sulla destra.

Le più belle

Non vuole evidentemente essere da meno frasiaforismi.com. Scrive Anton Vanligt: "Se avessimo la coscienza pulita il cuore sarebbe ogni giorno pieno di gentilezza, bontà, verità come lo si ha solo nel giorno di Natale". Interessante la strutturazione di cleodoro.it che distribuisce gli SMS pronti in base al destinatario: per lui, per lei e per tutti. In quest'ultima categoria rientra la frase "Questo SMS ha il potere di regalare un sorriso... il più economico e prezioso dono di Natale!".

Fra le dediche che su frasionline.it ha avuto un maggior riscontro c'è la seguente: "Per augurarti un buon Natale come si deve quest'anno avevo comprato il vestito da Babbo e una slitta con tanto di renne. Poi, però, le renne hanno litigato e ho dovuto liberarle, la slitta è rimasta senza traino, il vestito mi stava pure troppo largo... Il bello è che quello era il mio regalo per te, quindi, ormai, dovrai accontentarti di un semplice bacio, ma pieno d'auguri!". Sul sito sms-pronti.com, le proposte non superano solitamente la lunghezza standard di 160 caratteri così da contenerle in una sola spedizione.

Altrettanto vario è il panorama delle card elettroniche. Fra i siti più popolari e adatti in ogni circostanza c'è cartoline.it. Qualche esempio? Alberi di Natale, Angeli di Natale, Animazioni flash di Natale, Atmosfera natalizia, Auguri animati di Natale, Babbo Natale divertente, Biglietti di auguri di Natale, Buon Natale in tutte le lingue, Canzoni di Natale, Filastrocche di Natale, Frasi di Natale, Letterina a Babbo Natale, Natale con la neve, Palle sfere e globi di neve. Suggerimenti e proposte a ripetizione anche su cartoline.auguri.it e cartolinespeedy.it.