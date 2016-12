Messaggi Auguri di Natale per bambini, frasi auguri nipoti, cugini, figlio e figlia

AGGIORNAMENTO Auguri di Natale per bambini: Volevo fare degli auguri speciali per i vostri nipoti o figli? Ecco alcune frasi veramente carine da scrivere sul bigliettino di Auguri di Natale da allegare al regalo:

In un mondo pieno di odio e guerra, siate angeli della pace. Non lasciate i vostri cuori in balia di tanti orrori. Anche da qui, da molto lontano, vi mando i miei auguri di Buon Natale su un aeroplano.



Gesù Bambino possa illuminare con la forza del suo messaggio di speranza, il vostro percorso di vita ornandolo con la gioia e la serenità che porterete sempre nei vostri cuori. Buon Natale



Il Natale è la festa più bella dell’anno. Siccome qualcuno diceva che solo la bellezza può salvare il mondo io vi auguro che lo spirito del Natale viva in voi 365 giorni all’anno così che possiate essere i semi della rinascita e della pace. Buon Natale.



Mancano ormai pochi giorni al Natale e insieme alla corsa ai regali e al miglior menù da proporre per la sera del 24 e il pranzo 25 dicembre, si inizia anche a pensare alle frasi migliori da dedicare ai propri cari, amici, parenti e colleghi.

Messaggi per auguri di Natale formali

‘Con l'augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l'albero, infinita serenità. Buon Natale’, ‘Di cuore che auguro a lei e alla sua famiglia un felice Natale e un buon anno nuovo’, ‘Tanti Auguri di un sereno Natale e Felice Anno Nuovo’, ‘Le invio i miei più sentiti Auguri di Buon Natale’.

Frasi per auguri di Natale per bambini

‘Con l'augurio che possa essere esaudito tutto quello che desideri. Buone feste e Buon Natale’, ‘Le luci colorate ed i canti natalizi accendono le nostre emozioni e rallegrano i cuori. Tanti auguri di buon Natale’, ‘‘Questa frase è in una scatola di pace, piena di gioia, avvolta con amore, firmata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Natale’, ‘Auguro di cuore a te e famiglia un meraviglioso Natale e un felicissimo Anno Nuovo, con molto affetto’, ‘Che il Natale porti gioia e calore nella tua famiglia’, ‘Il Natale regala sempre una piccola favola. Ti auguro che queste feste siano ricche di magiche sorprese’, ‘Tanti auguroni per un Natale di pace e serenità e un Anno Nuovo ricco di piacevoli novità’.

‘Un albero addobbato di auguri e una stella luminosa sul tuo cammino in questo Santo Natale’, ‘Accendiamo i nostri cuori e gioiamo insieme per la nascita di Gesù. Auguri di buon Natale’, ‘Ti sono particolarmente vicino in questo Natale, in cui avverto ancora più forte il calore e il conforto della tua cara amicizia’, ‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’, ‘Che il dolce momento dell'Avvento possa portare pace e amore nei cuori e nelle menti. Auguri di buon Natale’, ‘Con l’augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l’albero, infinita serenità. Buon Natale’, ‘Allegria nell'aria, le luci, i colori, i cuori che si riempiono di gioia e speranza per la venuta al mondo del Bambinello. Auguri di buon Natale mondo’, ‘Aria di festa, cuori ricolmi di gioia attendono, con fervida speranza, che si compia il miracolo del Natale. Tanti Auguri’.

Frasi per auguri più divertenti

‘Per augurarti un buon Natale come si deve quest'anno avevo comprato il vestito da Babbo e una slitta con tanto di renne. Poi, però, le renne hanno litigato ed ho dovuto liberarle, la slitta è rimasta senza traino, il vestito mi stava pure troppo largo... il bello è che quello era il mio regalo per te, quindi, ormai, dovrai accontentarti di un semplice bacio, ma pieno d'auguri’, Che la festa di Natale ti porti tutto quello che desideri: Un sacco di divertimento e sorprese. Buon Natale’, ‘Se qualcuno vestito di rosso ti rapisce e ti chiude dentro a un sacco non preoccuparti... probabilmente qualcuno ha chiesto un tesoro a Babbo Natale’, ‘Ti auguro un buon Natale, un felice periodo di festa e una serena ripresa del lavoro... il più tardi possibile’, ‘I regali sono avvolti, le calze appese tutto quello che resta ora è il divertimento di una bella vacanza. Buon Natale’, ‘Complimenti che Natale fortunato, hai appena trovato lavoro, a breve arriveranno le altre renne ad aiutarti a trainare la Slitta di Babbo Natale’.