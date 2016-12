Frasi Auguri Buon Natale più belle da inviare su Whatsap, sms o auguri da stampare su biglietti

AGGIORNAMENTO: Le frasi ovviamente sono delle idee su cui partire per poi personalizzarle al massimo e si possono inviare non solo su sms o Whatsapp, ma ovviamente anche inserire in biglietti e cartoline virtuali e cartacei oppure su Facebook.

AGGIORNAMENTO: Le frasi possono essere scritte e inviate su cellulare o Whatsapp così come i biglietti anche via email oltre quelle da stampare cartacei. Vengono chiamate cartoline animate o video cartoline e anche qui c'è l'imbarazzo delle scelta come potete trovare sotto e seguendo i link consigliati selezionati tra i migliori

AGGIORNAMENTO: Siete a corto di idee per gli auguri natalizi da inviare ai vostri amici su WhatsApp o per SMS? Dovete scrivere dei biglietti per augurare buone feste? In questo articolo troverete ben 16 frasi belle di Auguri di Natale, senza dimenticare la nostra sezione ad hoc con oltre 150 frasi di natalizie.

Siamo prossimi al Natale e man mano che si termina di acquistare regali o semplici pensieri ai propri cari scatta la necessità di scrivere sui bigliettini da allegare ai doni frasi belle di Auguri Buon Natale che siano originali, mai banali, a volte divertenti a volte di affetto o religiose in base a chi dedichiamo il pensiero.

Le nostre proposte per i biglietti da stampare o inviare

Acquistati i regali di Natale per amici e parenti si pensa alla frase che dovrà accompagnare ogni dono comprato. Tra frasi come:

Di cuore che auguro a lei e alla sua famiglia un felice Natale e un buon anno nuovo

Tanti Auguri di un sereno Natale e Felice Anno Nuovo

Le invio i miei più sentiti Auguri di Buon Natale

Buon Natale 2016 a Lei e famiglia

Sperando che questo Natale ti porti tutta la felicità che desideri. Buone feste e Buon Natale

Auguro di cuore a te e famiglia un meraviglioso Natale e un felicissimo Anno Nuovo, con molto affetto’, ‘Ti auguro che queste feste siano ricche di magiche sorprese

Un augurio speciale per una persona speciale come te che merita il meglio da questo Natale. Felici Feste

Che queste feste possano essere per te l’occasione più bella da trascorrere con amici e famiglia. Augurissimi di Buon Natale 2016

c’è solo l’imbarazzo della scelta e per coloro che non sono soddisfatti possono scegliere tra le oltre 150 frasi nella nostra sezione dedicata.

Frasi religiose

Diverse anche le frasi religiose che si possono dedicare per augurare un Natale pieno di gioia, amore e serenità: frasi come

Un albero addobbato di auguri e una stella luminosa sul tuo cammino in questo Santo Natale

Che il dolce momento dell'Avvento possa portare pace e amore nei cuori e nelle menti. Auguri di buon Natale

Accendiamo i nostri cuori e gioiamo insieme per la nascita di Gesù. Auguri di buon Natale

Ti sono particolarmente vicino in questo Natale, in cui avverto ancora più forte il calore e il conforto della tua cara amicizia

Aria di festa, cuori ricolmi di gioia attendono, con fervida speranza, che si compia il miracolo del Natale. Tanti Auguri

In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità

Con l’augurio che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l’albero, infinita serenità. Buon Natale

Allegria nell'aria, le luci, i colori, i cuori che si riempiono di gioia e speranza per la venuta al mondo del Bambinello. Auguri di buon Natale mondo.

Cartoline di Natale interattive

Per chi volesse un modo originale di augurare Buon Natale, consultando il sito rivelazione.net può trovare tantissime cartoline interattive, da quella dove c’è Babbo Natale sul camino e per cui decidere cosa far fare. E’ possibile, infatti, farlo ballare sulle note de La febbre del sabato sera, o fargli fare passi di danza classica. Questo sito offre anche la possibilità di scegliere tra cartoline, come la macchina del tempo che mostra Babbo Natale che canta Merry Christmas mentre le renne danzano.