Musei Aperti oggi Roma, Napoli, Firenze, Venezia, Torino, Bologna Santo Stefano, Capodanno, 1 Gennaio. Feste. Orari, sera e gratis

AGGIORNAMENTO: Sono tanti i musei che per le festività rimangono aperti, spesso anche con accesso gratuito. Scopriamo i Musei aperti per Santo Stefano oggi 26 Dicembre 2016 e per il 1 Gennaio Capodanno, che cade di domenica con conseguente entrata gratuita. Tutto in questo articolo sui Musei aperti oggi.

A Roma, presso il Chiostro del Bramante sono esposte le opere dedicate al famoso pittore francese James Tissot. Rimarrà aperto durante tutti i giorni festivi. Gli orari di apertura sono consultabili sulla pagina web. Ai Musei Capitolini, invece, è possibile ammirare la mostra dedicata a Raffaello, Barocci e Parmigiano. Rimane aperto il 24, 26 e il 31 dicembre dalle 9 alle 20.

Nella città di Milano, presso il Mudec, cioè il Museo delle Culture, sarà possibile visitare la mostra di Gauguin e dei suoi racconti pittorici relativamente alla Polinesia, alla civiltà egiziana e a quella inca. Alla Gam, invece, è possibile visitare la mostra La Belle Epoque, per immergersi nella Parigi Bohèmien tramite le opere artistiche di pittori italiani.

A Napoli, l'Università Federico II ha stilato un programma di visite guidate presso i Musei Scientifici dell'ateneo. Rimarranno aperti, secondo orari e giorni prestabiliti, il Museo di Antropologia, quello di Paleontologia, quello di Fisica e quello Zoologico.

A Firenze, la Galleria degli Uffizi rimarrà aperta durante le festività natalizie, fatta esclusione per i giorni di Natale e Capodanno. Inoltre, resteranno aperti anche il Museo delle Cappelle Medicee, il Museo Nazionale del Bargello, la Galleria Palatina e la Galleria dell'Accademia.

Anche a Torino è previsto un Natale d'arte. Presso le bellissime sale della Venaria è possibile ammirare la mostra dedicata a Raffaello. Gli amanti dell'arte contemporanea, invece, possono visitare la prima mostra dell'artista Paloma Varga Weisz presso il castello di Rivoli. Inoltre, a Palazzo Chiablese è in arrivo la mostra su Henri Matisse, che rimarrà visitabile per tutto il periodo natalizio. Presso la Galleria d'Arte Moderna, sono esposte 40 opere di Monet, il grande maestro dell'espressionismo, che vi faranno immergere nella sua splendida arte.

