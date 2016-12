Frasi Auguri di Natale e Buone Feste 2016-2017 oggi Vigilia bambini, amici, per tutti, Ricette Cucina Natale, Regali ultimo minuto

AGGIORNAMENTI: Auguri di Natale per oggi Vigilia sabato 24 Dicembre Siete ancora in tempo per fare gli auguri di Natale, abbiamo raccolto centinaia di frasi originali per tutti i gusti per fare gli auguri natalizi, le trovate qui nell'articolo e qui a destra. Buon Natale!

Si avvicinano i giorni delle festività natalizie ed è corsa dell’ultimo minuto del regalo perfetto per la propria lei e il proprio lui così come alla scelta del menù da proporre per la cena del 24 e il pranzo del 25 dicembre ad amici e parenti. Di seguito proponiamo alcuni consigli per orientarsi tra regali, frasi e ricette.

Frasi e messaggi auguri di Natale 2016

Sono diverse le tipologie di frasi che si possono inviare ad amici, parenti e colleghi per augurare un Buon Natale 2016. Lo stile dipende certamente dal tipo di destinatario, per cui bisognerà eventualmente scegliere un tono più o meno formale a seconda della vicinanza della persona. Il consiglio è sempre quello di usare parole sincere e che vengono dal cuore, anche semplici ma che riescano ad esprimere un vero augurio.

E che si scelga di inviare i propri auguri tramite sms, email, social network o tramite classici bigliettini, basta scrivere le parole giuste. Se, per esempio, si devono inviare auguri a colleghi di lavoro o al proprio capo bisogna necessariamente scegliere frasi formali come ‘Di cuore che auguro a Lei e alla sua famiglia un felice Natale e un buon anno nuovo’, ‘Le invio i miei più sentiti Auguri di Buon Natale’, ‘Auguro di trascorrere un sereno Natale e felici festa a Lei e famiglia’. Su siti come www.pensieriparole.it o www.frasionline.it è, invece, semplice trovare esempi di frasi di auguri di Natale divertenti. Si può scegliere tra ‘Che il Santo Natale ti porti fra i doni tanta serenità’, ‘Che questo Natale porti a te e famiglia tanta pace e serenità. Buone feste’, ‘Con i migliori auguri di gioia e felicità per questo Natale e per tutto il Nuovo Anno’, ‘Cos’hai trovato sotto l’albero? I miei più sinceri auguri di Natale’.

Ma si possono consultare anche altri siti come http://www.frasidinatale.it/ o www.auguridinatale.biz e trovare frasi come ‘È arrivato Natale: che sia un giorno luminoso e felice! Auguri’, ‘In questa notte speciale, piena di magia, non potevano mancare i miei auguri di buon Natale’, ‘In questi giorni siamo tutti più buoni e sentiamo il nostro cuore pieno di gioia. Auguri’, ‘In questo freddo Natale arrivano a riscaldarti i miei più calorosi auguri. Buon Natale’, ‘In questo giorno pieno di bontà e amore, il mio augurio è che tu sia sempre più felice’, ‘L’incanto delle feste di Natale ti porti tanta gioia e pace. Auguri’. Se invece gli auguri evono avere un tono più religioso, meglio preferire frasi come ‘Accendiamo i nostri cuori e gioiamo insieme per la nascita di Gesù. Auguri di buon Natale’, ‘Ti sono particolarmente vicino in questo Natale, in cui avverto ancora più forte il calore e il conforto della tua cara amicizia’, ‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’, ‘Che il dolce momento dell'Avvento possa portare pace e amore nei cuori e nelle menti. Auguri di buon Natale’, ma anche frasi più informali come ‘Felici feste e Buon Natale 2016’, ‘Tanti Auguri di un sereno Natale e Felice Anno Nuovo’.

Regali ultimo minuto di Natale

Che siano mogli, fidanzate, mamme, sorelle, amiche, colleghe, fare un regalo giusto ad una donna è sempre una grande impresa per molti uomini. Infinite le idee regalo, l’importante è scegliere quello giusto e in questi ultimi giorni pre natalizi c’è ancora chi corre alla ricerca affannosa proprio del regalo perfetto. Si può spaziare, come al solito, tra capi di abbigliamento, borse, scarpe, accessori; pacchetti regalo Spa, che possono comprendere vari trattamenti, da massaggi total body, viso, al thailandese, con pietre calde, al cioccolato, e valere per un’intera giornata o week end per due; regali che dal mondo del make up, dai set trucchi ai singoli pezzi, ombretti, rossetti, delle migliori marche. In questo caso le offerte sono tantissime e per tutte le tasche, si può spendere dai 10 agli anche 100 euro.

Tra i regali per le proprie lei, a patto che amino cucinare, splendidi robot, impastatori, per le tasche più ‘ricche’, ma anche set per preparare dolci e torte, o di cucina, o semplici ricettari, o anche un corso di cucina o anche da Cake design, i cui prezzi oscillano tra i 45 e i 200 euro. Sempre graditi anche i regali per la casa magari tipici natalizi, dai grandi piattoni per dolci in vetro o ceramica, alle tazze da latte o caffè tipiche natalizie, o set di brocca e bicchieri magari colorati. Chi avesse maggiori disponibilità economiche, potrebbe pensare anche a regalare un bel week end per due in qualche Capitale europea o in una città d’arte italiana e con i last minute si potrebbero trovare anche ottime offerte; o magari orientarsi su regali griffati.

E per le appassionate di tecnologia perché non pensare a tablet o smartphone dfi ultima generazione o ai più recenti smartwatch? In questi ultimi giorni prima di Natale, sono tante anche le donne ancora alla ricerca del regalo perfetto per il proprio lui, fidanzato, marito, collega, amico, papà, fratello. Nel caso degli uomini, solitamente si inizia dalle offerte dei regali tecnologici, da smartphone di ultimissima generazione, a smartwatch, droni, che stanno diventando sempre più oggetti del desiderio di tutti, o console come la PlayStation4.

Il regalo giusto in tal senso di può trovare anche online, su siti come Amazon innanzitutto e tanti altri simili, che offrono prodotti di ogni genere, dai capi di abbigliamento, a oggetti tecnologici, regali originali, accessori a prezzi decisamente più convenienti rispetto a quelli offerte dai negozi tradizionali. Chi, invece, avesse voglia di fare un classico regalo di abbigliamento arricchendolo di originalità, potrà semplicemente fare un giro per negozi alla ricerca della camicia, della cravatta, del piumino o cappotto giusto. In questo caso le offerte sono tantissime e per ogni tasca.

Ricette Cucina Natale

Fervono i preparativi per la cena del 24 e il pranzo del 25 dicembre in tutte le case italiane e si pensa a come imbandire le tavole per queste festività che vedranno riunirsi tutte le grandi famiglie. Tantissime le idee e le ricette di Natale possibili da proporre ad amici e parenti. Per dare qualche spunto, partendo dagli antipasti, si possono preparare tartine di ogni genere, panzerottini, torte salata farcite con formaggio e prosciutto o zucchine e formaggi o ricotta e spinaci o scamorza e speck, cestini di polenta, crostatine ai formaggi, ciambelloni salati, involtini di prosciutto e formaggio cremoso.

Passando ai primi, si possono scegliere quelli a base di pesce come, per esempio, spaghetti con le vongole o ai frutti di mare, linguine con l’astice o con gli scampi, lasagne o risotto ai frutti di mare, spaghetti con le cicale, ma anche risotto gamberetti e zucchine; o quelli a base di carne, dalle lasagne classiche con ragù, a quelle al pesto, alla tradizionale pasta al forno, ai risotti allo zafferano, o al radicchio, alla scamorza e speck, al timballo di pasta con verdure.

Stessa scelta tra piatti a base di carne o pesce per i secondi: per i menù di carne privilegiati arrosti, polpettoni, roast beef, scaloppine che siano al limone, al vino o ai funghi, mentre per i menù di pesce si potrebbero preparare filetti di pesce spada alla griglia con prezzemolo e limone, spigole al sale, frittura mista, seppie ripiene o gamberi alla griglia. A questi piatti si accompagnano ovviamente contorni di ogni tipo, salumi e formaggi in grandi quantità e varietà, e alla fine dolci e frutta secca. Tra i dolci, si può scegliere tra panettoni e pandori, per cui si possono preparare creme di farcitura, da quella pasticcera a quella chantilly a quella al cioccolato, ma si possono proporre anche tiramisù, salame di cioccolato, insieme ai dolci tradizionali, dai biscotti di pasta di mandorla tipici del Natale, alle cartellate, che possono essere al miele o al vin cotto.