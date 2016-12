Calendario ponti 2017, festività, giorni di Ferie e feste, vacanza lavoro e scuola: Pasqua, Natale, Capodanno, Immacolata

AGGIORNAMENTO: Dovete ancora cominciare le feste natalizie 2016 e già pensate a possibili ponti nel 2017? Fate bene! Quest'anno è stato povero di occasioni di poter staccare dal lavoro prendendosi pochi giorni di ferie, per fortuna che per l'anno futuro ci aspettano interessanti ponti e feste che uniti a sabati e domenica ci regalano fino a 11 giorni di ferie consecutive con appena 4 giorni.

Il 2017 non inizia certo nei migliori di modi. Infatti il giorno di Capodanno 1 Gennaio 2017 è di domenica e quindi l'epifania 6 Gennaio cede di venerdì. Pertanto l'anno non comincia di certo bene per gli amanti dei ponti!

1° ponte 2017

La prima festività del 2017 è la Pasqua che quest'anno cade domenica 16 Aprile, molto tardi quindi... utile per chi vuole approfittare dell'ultima neve o dei primi giorni caldi in paesi relativamente vicini come Canarie, Malta, Baleari e isole greche.

Pochi giorni più in la il 25 Aprile è festa nazionale e cade di martedì, pertanto un'ottima occasione per un ponte lungo di 4 giorni. Addirittura i più temerari potranno unire le ferie di Pasqua con il ponte della Liberazione e con soli 5 giorni di ferie (escluse eventuali chiusure aziendale) sarà possibile andare in vacanza di 11 giorni. Per gli studenti, addirittura si parla di un ponte di circa 15 giorni (con soli 4 giorni di chiusura della scuola).

Week end lunghi

Si passa poi di corsa al 1° Maggio, che cade di lunedì utile per un weekend lungo o per chi ha la possibilità di unirlo con il 25 Aprile può scapparci veramente una bella vacanza visto che con solo 3/4 giorni di ferie sarà possibile non lavorare per 9 giorni.

Il 2 Giugno cadrà invece di venerdì, anche qui una buona occasione per staccare grazie ad un weekend che inizia un giorni di anticipo, utile per una pausa al mare visto le temperature decisamente più miti.

Pausa estiva

Ad agosto invece il ferragosto arriverà martedì 15, in questo caso, con il sabato e la domenica che arrivano prima, se non si è in ferie, si può procedere a quattro giorni tra mare e sole.

Utile quest'anno anche il 1° Novembre che cade di mercoledì e l'8 Dicembre che cade di venerdì, i milanesi in quest'ultimo caso con Sant'Ambrogio giovedì 7 Dicembre potranno fare un ponte di 4 giorni.

Natale 2017

Il prossimo Natale invece arriverà lunedì 25 dicembre e quindi a partire da sabato 23 fino a lunedì 1 Gennaio 2017 si potrà stare a casa per ben 10 giorni con solo tre giorni di ferie, non male! Un'ottima occasione per partire!

