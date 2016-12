Frasi Auguri di Natale più belle, divertenti, simpatiche. Buone Feste originali dedicate donne: amiche, moglie, fidanzata, mamma

AGGIORNAMENTO: Stai alla ricerca di una frase per fidanzata o moglie? Eccone una qui sotto, più avanti ne troverai tante per amiche, mamma e nonna.

Questo Natale sarà rosso, ma non per il colore delle tovaglie e tantissime altre tipologie di arredamenti, ma per l'amore che provo per te, che sei la mia fidanzata e che spero io possa rendere felice per il resto dei suoi giorni. Tantissimi auguri di buon Natale.

Si avvicinano i giorni delle Feste di Natale e ci si prepara ad inviare i propri auguri di Natale tramite sms, email, social network o tramite classici bigliettini a mariti, moglie, fidanzati e fidanzate, mamme, papò, fratelli, sorelle, amiche, amici, colleghi e capi di lavoro. Si può scegliere di augurare u sereno Natale ai propri colleghi come frasi formali come ‘Auguro a tutto Voi un sereno Natale e buone Festività. Sinceri auguri’, ‘Auguro di cuore a Lei e famiglia un felice Natale e un buon anno nuovo’, ‘Le invio i miei più sentiti Auguri di Buon Natale’, o ‘Auguro di trascorrere un sereno Natale e felici festa a Lei e famiglia’. E’ possibile poi consultare la nostra sezione di Frasi di Auguri di Buon Natale dove si possono facilmente trovare esempi di frasi di ogni genere, da ‘Che il Santo Natale ti porti fra i doni tanta serenità’, a ‘Che questo Natale porti a te e famiglia tanta pace e serenità. Buone feste’, ‘Con i migliori auguri di gioia e felicità per questo Natale e per tutto il Nuovo Anno’, ‘Cos’hai trovato sotto l’albero? I miei più sinceri auguri di Natale’.

Frasi di Auguri di Buon Natale per amiche e compagne

Si possono scegliere frasi come ‘Perché la magia del Natale possa rinnovarsi per te tutto l'anno, tanti auguri’, ‘Perché la pace non sia solo una stagione ma il dono di un'intera esistenza. Buon Natale’, ‘In questo giorno pieno di bontà e amore, il mio augurio è che tu sia sempre più felice’, ‘L’incanto delle feste di Natale ti porti tanta gioia e pace. Auguri’. Ci sono poi tantissime soluzioni di auguri per le proprie amiche.

Per chi volesse un modo originale di augurare Buon Natale, consultando il sito rivelazione.net può trovare tantissime cartoline interattive e troviamo, per esempio, Babbo Natale sul camino e possiamo decidere cosa far fare. E’ possibile, infatti, farlo ballare sulle note de La febbre del sabato sera, o fargli fare passi di danza classica. Questo sito offre anche la possibilità di scegliere tra cartoline, come la macchina del tempo che mostra Babbo Natale che canta Merry Christmas mentre le renne danzano.

Si può augurare un Buon Natale anche con frasi come ‘Tanti auguri per un Natale di dolci ricordi’, ‘Tanti auguri per un Natale da ricordare per sempre’, ‘Perché la meraviglia della natura possa portarti una gioia speciale in questo periodo di festa. Buon Natale’, ‘Per Natale, con l'augurio che tutti i tuoi sogni possano avverarsi’, ‘Auguri affettuosi a te e ai tuoi cari’, ‘Per queste Feste, l'augurio di vivere appieno lo spirito del Natale, rendere più solidi gli affetti e le amicizie e prepararsi al nuovo anno con meravigliose speranze. Tanti auguri’, ‘Buon Natale da tutti noi. È Natale una sola volta all'anno, ma tu sei sempre nei nostri pensieri e con tutto il cuore ti auguriamo ogni felicità per tutti i giorni dell'anno’.

Per auguri di stampo più religioso, meglio preferire frasi come ‘Gioiamo insieme per la nascita di Gesù in questo giorno speciale. Auguri di buon Natale’, ‘Perché la pace del Signore sia nei vostri cuori, a Natale e per sempre’, ‘In occasione di questo Natale, davanti al presepe chiederò a Gesù Bambino che vi doni pace, amore e serenità’, ‘Che il dolce momento dell'Avvento possa portare pace e amore nei cuori e nelle menti. Auguri di buon Natale’, ‘Felici feste e Buon Natale’, ‘Tanti Auguri di un sereno Natale e Felice Anno Nuovo’.