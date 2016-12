Immagini di Natale da scaricare gratis, stampare e inviare su WhatsApp

Quest'anno volete fare degli Auguri più originali? Ecco una serie di immagini di Natale da scaricare gratis o da inviare su WhatsApp o ancora stampare per scrivere a mano una simpatica frase di augurio.

Immagini Natale da scaricare gratis

Avete bisogno di creare biglietti di Auguri? O volete utilizzare uno sfondo per il vostro desktop o per il vostro smartphone? Ecco alcune immagini che riteniamo belle e in tema con il Natale da scaricare semplicemente facendo click destro con il mouse sull'immagine e selezionando poi Salva immagine con nome. Le immagini qui sono piccoline, ma cliccandoci potrete vederle nelle dimensioni originali:

Immagini e foto da inviare su WhatsApp

Per degli auguri last second ma per nulla mai banali o scontati ecco delle immagini di Natale animate da inviare su Messenger di Facebook o WhatsApp ai propri cari, amici e colleghi.

Frasi di Auguri di Natale

Sul web si possono trovare tante frasi di auguri di Natale e Buone Feste molto interessanti, dove ci sono davvero idee interessanti che possono essere apprezzate da chi le riceve. In particolare si trovano sia frasi serie, che magari fanno riflettere su come si è agito durante l'anno, sia frasi più divertenti, che magari ci fanno ridere sui nostri difetti come l'essere troppo attaccato al denaro e cosi via.

Su questo sito si trovano frasi di Auguri di Natale che possono essere dedicate a tutti, dagli amici ai genitori fino ad arrivare a mogli o fidanzate, l'importabte è scegliere bene e non magari prendere la prima frase a caso che potrebbe non piacere, in questo caso sarebbe solo colpa vostra perché la scelta non manca affatto.

Un altro sito dove trovare delle frasi di auguri di Buone Feste con le quali dedicare tanti auguri, e non solo, è il nostro: su questo sito infatti oltre a frasi classiche ma anche divertenti ci sono dei simpatici aforismi da trovare e dedicare a chi si desidera. Inoltre i tipi di frasi sono divisi comodamente per categoria, quindi se tipo si cerca frasi amorose basta un click ed escono tutte quelle che possono interessare.

Una volta trovata la frase giusta da scrivere, stesso su questo sito diventa possibile trovare il biglietto di auguri sul quale scrivere queste frasi. E' possibile poi aggiungere video, foto, immagini curiose, divertenti o religiose per rendere più decorati, curati e interessanti i nostri auguri di Natale 2016.

Biglietti Natale

Ci sono tanti biglietti davvero belli, da quelli più classici che rappresentano la scritta Buon natale e che sono colorate di rosso e che hanno disegni tipici del natale, a biglietti più originali, come ad esempio bigliettini raffiguranti immagini molto divertenti che hanno un modo tutto loro di esprimere gli auguri di buon natale. Oltre ai biglietti di auguri, se si vuole fare gli auguri in modo diverso, su questo sito si possono trovare cartoline molto divertenti oppure delle cartoline dove è possibile inserire il proprio volto, magari si può passare per babbo natale, ecco che così fare gli auguri di Buon Natale diventa un modo nuovo per mettersi in evidenza.